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Izbeigta ražošana

EasySpeed PlusTvaika gludeklis

GC2142/40

4.9
| (16) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrs no sākuma līdz beigām
EasySpeed Plus paātrina gludināšanas procesu ar jaudīgu tvaika strūklu palīdzību, kas likvidē visnoturīgākās krokas, nepiedegošu gludināšanas virsmu, kas nodrošina nevainojamu slīdamību, un Philips pretpilēšanas sistēma, kas novērš ūdens noplūdes. Trīs vienkāršas funkcijas, kas paātrina gludināšanas procesu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Paātrina gludināšanu 3 veidos

Ātrs no sākuma līdz beigām

  • 2000 W

  • 100 g papildu tvaiks

  • 25 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • Nepiedegoša gludināšanas virsma

2000 W ātrai uzsilšanai

2000 W ātrai uzsilšanai

Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.

Papildu tvaiks līdz 100 g ātrai visnoturīgāko kroku likvidēšanai

Papildu tvaiks līdz 100 g ātrai visnoturīgāko kroku likvidēšanai

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākās krokas.

Tvaika padeve līdz 25 g/min — jaudīgai, stabilai veiktspējai

Tvaika padeve līdz 25 g/min — jaudīgai, stabilai veiktspējai

Spēcīgā un nepārtrauktā tvaika padeve ļauj audumam piekļūt lielākam daudzumam tvaika, lai krokas varētu likvidēt ātrāk.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.9

no 5

16

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

11/11/2021

Україна

Україна

Задоволена ціною і надійністю

Користуюсь давно, але праска працює надійно! Тому що вона один-два рази залишалася ввімкненою надовго, я забувала вимкнути з розетки, але до пожежі справа не дійшла, автоматика впоралася. Тому дякую компанії Philips!

Plusi

Надійність, гарний дизайн

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Легка і надійна праска

Під час вибору фірми праски, ми не задумуючись віддали перевагу Philips! У нас досить багато техніки цього бренду, тому ми давно переконалися у якості. Дана праска перевершила наші очікування! Вона чудово прасує! У поєднанні з функцією пари прасування стає ще легшим!

Plusi

Легка, надійна

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

02/11/2021

Україна

Україна

Прекрасный утюг для молодых мамочек

Утюг очень удобный, лёгкий, можно гладить с паром или с водичкой. Красный дизайн

Plusi

Все супер

Mīnusi

Ненавижу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.