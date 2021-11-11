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2000 W
100 g papildu tvaiks
25 g/min nepārtraukta tvaika padeve
Nepiedegoša gludināšanas virsma
Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākās krokas.
Spēcīgā un nepārtrauktā tvaika padeve ļauj audumam piekļūt lielākam daudzumam tvaika, lai krokas varētu likvidēt ātrāk.
Godalgas
4.9
no 5
16
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Maryna55
11/11/2021
Україна
Задоволена ціною і надійністю
Користуюсь давно, але праска працює надійно! Тому що вона один-два рази залишалася ввімкненою надовго, я забувала вимкнути з розетки, але до пожежі справа не дійшла, автоматика впоралася. Тому дякую компанії Philips!
Plusi
Надійність, гарний дизайн
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Taras19921
09/11/2021
Україна
Легка і надійна праска
Під час вибору фірми праски, ми не задумуючись віддали перевагу Philips! У нас досить багато техніки цього бренду, тому ми давно переконалися у якості. Дана праска перевершила наші очікування! Вона чудово прасує! У поєднанні з функцією пари прасування стає ще легшим!
Plusi
Легка, надійна
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Barbarisa2
02/11/2021
Україна
Прекрасный утюг для молодых мамочек
Утюг очень удобный, лёгкий, можно гладить с паром или с водичкой. Красный дизайн
Plusi
Все супер
Mīnusi
Ненавижу
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска