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  • Efektīvs gludināmais dēlis
  • Efektīvs gludināmais dēlis

Gludināmais dēlis

GC221/98

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Efektīvs gludināmais dēlis
Gludināmajam dēlim ir būtiska nozīme gludināšanas procesā. Philips gludināmais dēlis ir izstrādāts, lai palīdzētu gludināt ātrāk un vieglāk.
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Efektīvs gludināmais dēlis

  • Paredzēts gludināšanas sistēmām

Gludināmā dēļa daudzslāņu pārvalks gludai slīdēšanai

Gludināmā dēļa daudzslāņu pārvalks gludai slīdēšanai

Gludināmā dēļa pārvalks ir izgatavots no 100 % kokvilnas, un tajā ir porolona un filca slāņi. To apvienojums nodrošina ērtu un gludu gludināšanas virsmu.

Stabila konstrukcija: transportēšanas pozīcijas fiksators un kājiņu uzmavas

Stabila konstrukcija: transportēšanas pozīcijas fiksators un kājiņu uzmavas

Transportēšanas pozīcijas fiksators novērš nejaušu gludināmā dēļa sagāšanos gludināšanas laikā un notur to aizvērtu uzglabāšanas laikā. Gludināmo dēli atbalsta divu kājiņu konstrukcija ar neslīdošām uzmavām, kas nodrošina papildu stabilitāti.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

10/10/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

зручна однозначно

Стійка,широка дошка . ЗРУЧНА ДЛЯ РОБОТИ З ПАРОГЕНЕРАТОРОМ.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par - GC221/98 Прасувальна дошка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par - GC221/98 Прасувальна дошка

12/03/2026

Srbija

Srbija

Najbolja daska

Najbolja daska koju sam imala, stabilna, široka. Podloška za peglu ili parnu stanicu neklizajuća. Navlaka od debljeg materijala, ne ostavlja trag na garderobi

Plusi

Preporučujem, svakako!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par - GC221/98 Daska za peglanje

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par - GC221/98 Daska za peglanje

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