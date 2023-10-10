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Paredzēts gludināšanas sistēmām
Gludināmā dēļa pārvalks ir izgatavots no 100 % kokvilnas, un tajā ir porolona un filca slāņi. To apvienojums nodrošina ērtu un gludu gludināšanas virsmu.
Transportēšanas pozīcijas fiksators novērš nejaušu gludināmā dēļa sagāšanos gludināšanas laikā un notur to aizvērtu uzglabāšanas laikā. Gludināmo dēli atbalsta divu kājiņu konstrukcija ar neslīdošām uzmavām, kas nodrošina papildu stabilitāti.
Godalgas
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
оксан
10/10/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
зручна однозначно
Стійка,широка дошка . ЗРУЧНА ДЛЯ РОБОТИ З ПАРОГЕНЕРАТОРОМ.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par - GC221/98 Прасувальна дошка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par - GC221/98 Прасувальна дошка
NaTash
12/03/2026
Srbija
Najbolja daska
Najbolja daska koju sam imala, stabilna, široka. Podloška za peglu ili parnu stanicu neklizajuća. Navlaka od debljeg materijala, ne ostavlja trag na garderobi
Plusi
Preporučujem, svakako!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par - GC221/98 Daska za peglanje
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par - GC221/98 Daska za peglanje