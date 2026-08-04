ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

– Gludināmais dēlis

Atbalsts

Gludināmais dēlis

GC221/98

– Gludināmais dēlis

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Gludināmajam dēlim ir būtiska nozīme gludināšanas procesā. Philips gludināmais dēlis ir izstrādāts, lai palīdzētu gludināt ātrāk un vieglāk.

  • PDF fails
  • 4 August 2026

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim