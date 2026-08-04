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– Gludināmais dēlis
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GC221/98
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Gludināmajam dēlim ir būtiska nozīme gludināšanas procesā. Philips gludināmais dēlis ir izstrādāts, lai palīdzētu gludināt ātrāk un vieglāk.
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