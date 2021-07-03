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  • Ātrāks — no sākuma līdz beigām
  • Ātrāks — no sākuma līdz beigām
  • Ātrāks — no sākuma līdz beigām
  • Ātrāks — no sākuma līdz beigām
  • Ātrāks — no sākuma līdz beigām
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Izbeigta ražošana

EasySpeed AdvancedTvaika gludeklis

GC2678/30

5
| (41) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāks — no sākuma līdz beigām
Paātriniet gludināšanas procesu no sākuma līdz beigām — ar ātrās uzsilšanas funkciju, XL izmēra ūdens ieliešanas atveri, jaudīgām tvaika strūklām noturīgu kroku likvidēšanai, ilgmūžīgu keramisko gludināšanas virsmu ātrai slīdamībai un pretpilēšanas sistēmu. Piecas funkcijas, kas paātrina gludināšanas procesu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Paātrina gludināšanu 5 veidos

Ātrāks — no sākuma līdz beigām

  • 2400 W

  • 190 g papildu tvaiks

  • 40 g/min nepārtraukta tvaika

  • Keramiska gludināšanas virsma

2400 W ātrai uzsilšanai 30 sekunžu laikā

2400 W ātrai uzsilšanai 30 sekunžu laikā

Nodrošina ātru uzsilšanu 30 sekunžu laikā ātrākai darba sākšanai.

Papildu tvaiks līdz 190 g ātrai visnoturīgāko kroku likvidēšanai

Papildu tvaiks līdz 190 g ātrai visnoturīgāko kroku likvidēšanai

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākās krokas.

Tvaika padeve līdz 40 g/min jaudīgai, stabilai veiktspējai

Tvaika padeve līdz 40 g/min jaudīgai, stabilai veiktspējai

Spēcīga un nepārtraukta tvaika padeve ātrākai kroku likvidēšanai

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

41

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

03/07/2021

Україна

Україна

Якісно працює вже 16 місяців

Прекрасно виконує свої функції. Швидко розігрівається, поверхня не втратила своїх властивостей, зовнішній вигляд теж зберігається. Прекрасний варінат за свою ціну.

Plusi

Чудове співвідношення якості до ціни

Mīnusi

При вірних очікуваннях від виробу, недоліків немає

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

22/06/2021

Україна

Україна

Виріб має добри функціі

Ранее был подобный утюг от Филипс предыдущей серии, поэтому взял этой же марки с лучшими функциями. Товаром доволен, пользуюсь почти пол года. Рекомендую.

Plusi

Качественный и надежный продукт

Mīnusi

Короткий провод.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

18/11/2020

Україна

Україна

Отличный утюг

Много писать смысла нет. Это - утюг. И он - гладит. И хорошо гладит. И в утюге работают все заявленные функции. Всё )))

Plusi

Стоит своих денег.

Mīnusi

Нет

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.