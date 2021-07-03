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2400 W
190 g papildu tvaiks
40 g/min nepārtraukta tvaika
Keramiska gludināšanas virsma
Nodrošina ātru uzsilšanu 30 sekunžu laikā ātrākai darba sākšanai.
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākās krokas.
Spēcīga un nepārtraukta tvaika padeve ātrākai kroku likvidēšanai
Godalgas
5.0
no 5
41
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Svys
03/07/2021
Україна
Якісно працює вже 16 місяців
Прекрасно виконує свої функції. Швидко розігрівається, поверхня не втратила своїх властивостей, зовнішній вигляд теж зберігається. Прекрасний варінат за свою ціну.
Plusi
Чудове співвідношення якості до ціни
Mīnusi
При вірних очікуваннях від виробу, недоліків немає
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
ВиталийК
22/06/2021
Україна
Виріб має добри функціі
Ранее был подобный утюг от Филипс предыдущей серии, поэтому взял этой же марки с лучшими функциями. Товаром доволен, пользуюсь почти пол года. Рекомендую.
Plusi
Качественный и надежный продукт
Mīnusi
Короткий провод.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Dimonnn
18/11/2020
Україна
Отличный утюг
Много писать смысла нет. Это - утюг. И он - гладит. И хорошо гладит. И в утюге работают все заявленные функции. Всё )))
Plusi
Стоит своих денег.
Mīnusi
Нет
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска