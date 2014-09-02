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Izbeigta ražošana
Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas
Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, pastāvīgu tvaika padevi un vienkārši lietojamu atkaļķošanas funkciju šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Tvaiks 30 g/min;95 g papildu tvaiks
SteamGlide gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2000 vati
2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.
Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai
Gludekļa 95 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākās krokas.
Godalgas
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
azja31
02/09/2014
Polska
Super żelazko
Niedrogie żelazko idealne na moje potrzeby. Przydatna funkcja usuwania kamienia. Dobrze prasuje nawet mocne zagniecenia, a do tego w moim ulubionym kolorze.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe
Ricci
09/09/2016
Česká republika
Verificēts pircējs
Kvalitní výrobek
Tuto žehličku doporučuji, splňuje vše co je potřeba k žehlení.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2905/50 Napařovací žehlička
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2905/50 Napařovací žehlička