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Izbeigta ražošana

PowerLifeTvaika gludeklis

GC2905/50

4.5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, pastāvīgu tvaika padevi un vienkārši lietojamu atkaļķošanas funkciju šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar SteamGlide gludināšanas virsmu

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

  • Tvaiks 30 g/min;95 g papildu tvaiks

  • SteamGlide gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2000 vati

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Papildu tvaiks līdz pat 95 g visgrūtāk gludināmām krokām

Papildu tvaiks līdz pat 95 g visgrūtāk gludināmām krokām

Gludekļa 95 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākās krokas.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

02/09/2014

Polska

Polska

Super żelazko

Niedrogie żelazko idealne na moje potrzeby. Przydatna funkcja usuwania kamienia. Dobrze prasuje nawet mocne zagniecenia, a do tego w moim ulubionym kolorze.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe

09/09/2016

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Kvalitní výrobek

Tuto žehličku doporučuji, splňuje vše co je potřeba k žehlení.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2905/50 Napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2905/50 Napařovací žehlička

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.