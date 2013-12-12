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Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas
Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, pastāvīgu tvaika padevi un vienkārši lietojamu atkaļķošanas funkciju šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Tvaiks 30 g/min;95 g papildu tvaiks
SteamGlide gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2000 vati
2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.
Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai
Gludekļa 95 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākās krokas.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Siobhan
12/12/2013
Polska
Produkt jest doskonały
Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości, a samo urządzenie wydajne i przydatne. :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe