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GC3390/02
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3 m vads
Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.
Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.
Pateicoties lielajai 300 ml ūdens tvertnei, ūdens jāuzpilda retāk, tādējādi ar vienu uzpildes reizi var izgludināt vairāk apģērba.
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