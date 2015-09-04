30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
GC3550/02
Droša automātiskā izslēgšanās
Lieliska slīdamība, izturība pret skrāpējumiem, viegla tīrīšana, izcili izturīga!
Gludeklis tiek automātiski izslēgts, ja tas 30 s nekustīgi nolikts uz gludināšanas virsmas, 30 s nekustīgi nolikts uz sāniem vai 8 minūtes nekustīgi atrodas uz statīva.
Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Godalgas
3.0
no 5
4
Atsauksmes
Jaras
04/09/2015
Polska
Rewelacja
Łatwe w użyciu, wydajny system pary, funkcja automatycznego wyłączenia...
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyCare GC3550 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyCare GC3550 Żelazko parowe
marta102
07/11/2013
Polska
Żelazko ma wiele doskonałych funkcji
Połączenie kulowe żelazka z kablem, zacina się i blokuje.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyCare GC3550 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyCare GC3550 Żelazko parowe
ata28
15/11/2014
Polska
przejechałam sie na tym produkcie
Po miesiącu użytkowania na stopie pojawiły się plamy . Po reklamacji i wymianie na nowe okazało się że taka sama wada . Czekam na rozpatrzenie drugiej reklamacji.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyCare GC3550 Żelazko parowe
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyCare GC3550 Żelazko parowe