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  • 2300 W jauda lieliskam sniegumam
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  • 2300 W jauda lieliskam sniegumam
  • 2300 W jauda lieliskam sniegumam
  • 2300 W jauda lieliskam sniegumam
  • 2300 W jauda lieliskam sniegumam
  • 2300 W jauda lieliskam sniegumam
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  • 2300 W jauda lieliskam sniegumam
  • 2300 W jauda lieliskam sniegumam
  • 2300 W jauda lieliskam sniegumam
  • 2300 W jauda lieliskam sniegumam

Izbeigta ražošana

EasyCareTvaika gludeklis

GC3550/02

3
| (4) Atsauksmes

1 godalga

2300 W jauda lieliskam sniegumam
Šim jaudīgajam Philips gludeklim ir visizturīgākā gludināšanas virsma. Nekas nevar saskrāpēt šo gludekli, kamēr tas gludi slīd pāri jūsu apģērbam. Jaudīgā papildu tvaika padeve garantē vieglu kroku izlīdzināšanu.
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Ar Anodilium pret skrāpējumiem izturīgu gludināšanas virsmu

2300 W jauda lieliskam sniegumam

  • Droša automātiskā izslēgšanās

Pret skrāpējumiem droša, īpaši izturīga Anodilium gludināšanas virsma

Pret skrāpējumiem droša, īpaši izturīga Anodilium gludināšanas virsma

Lieliska slīdamība, izturība pret skrāpējumiem, viegla tīrīšana, izcili izturīga!

Trīs automātiskās izslēgšanās metodes

Trīs automātiskās izslēgšanās metodes

Gludeklis tiek automātiski izslēgts, ja tas 30 s nekustīgi nolikts uz gludināšanas virsmas, 30 s nekustīgi nolikts uz sāniem vai 8 minūtes nekustīgi atrodas uz statīva.

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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3.0

no 5

4

Atsauksmes

4
3
2

04/09/2015

Polska

Polska

Rewelacja

Łatwe w użyciu, wydajny system pary, funkcja automatycznego wyłączenia...

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyCare GC3550 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyCare GC3550 Żelazko parowe

07/11/2013

Polska

Polska

Żelazko ma wiele doskonałych funkcji

Połączenie kulowe żelazka z kablem, zacina się i blokuje.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyCare GC3550 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyCare GC3550 Żelazko parowe

15/11/2014

Polska

Polska

przejechałam sie na tym produkcie

Po miesiącu użytkowania na stopie pojawiły się plamy . Po reklamacji i wymianie na nowe okazało się że taka sama wada . Czekam na rozpatrzenie drugiej reklamacji.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyCare GC3550 Żelazko parowe

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyCare GC3550 Żelazko parowe

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.