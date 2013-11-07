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Izbeigta ražošana
100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš
Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus automātiski tiek ietaupīti 20%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu.
Automātiska izslēgšana
Philips gludekļa unikālais tvaika uzgalis apvieno gludināšanas virsmas īpaši vērsto priekšpusi ar īpašām pagarinātām tvaika izejām uzgalī, sasniedzot sīkākās un visgrūtāk aizsniedzamās vietas vislabākajiem gludināšanas rezultātiem.
Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.
Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
pogocure
07/11/2013
Polska
Świetne żelazko!
Mam je już dwa lata i działa bez zarzutu. Dobrze leży w drobnej dłoni, nie jest ciężkie. Ma dwa stopnie wydzielania pary, na drugim radzi sobie świetnie z zagnieceniami na koszulach, bez wcześniejszego spryskiwania. I stopień używam do prasowania pozostałych rzeczy. Używam tylko wody destylowanej i nie mam problemu z kamieniem(ma wbudowany system przeciwko kamieniowi)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe EnergyCare GC3660
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe EnergyCare GC3660