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Izbeigta ražošana

EnergyCareTvaika gludeklis

GC3660/02

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš

Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus automātiski tiek ietaupīti 20%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu.

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Tvaika gludeklis dabai draudzīgākai lietošanai

100% tvaika jaudas, 20%* mazāks strāvas patēriņš

  • Automātiska izslēgšana

Tvaika uzgalis sniedz iespēju pievadīt tvaiku grūti sasniedzamām vietām

Tvaika uzgalis sniedz iespēju pievadīt tvaiku grūti sasniedzamām vietām

Philips gludekļa unikālais tvaika uzgalis apvieno gludināšanas virsmas īpaši vērsto priekšpusi ar īpašām pagarinātām tvaika izejām uzgalī, sasniedzot sīkākās un visgrūtāk aizsniedzamās vietas vislabākajiem gludināšanas rezultātiem.

Pilienaptures sistēma gludināšanas laikā pasargā apģērbus no traipiem

Pilienaptures sistēma gludināšanas laikā pasargā apģērbus no traipiem

Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Świetne żelazko!

Mam je już dwa lata i działa bez zarzutu. Dobrze leży w drobnej dłoni, nie jest ciężkie. Ma dwa stopnie wydzielania pary, na drugim radzi sobie świetnie z zagnieceniami na koszulach, bez wcześniejszego spryskiwania. I stopień używam do prasowania pozostałych rzeczy. Używam tylko wody destylowanej i nie mam problemu z kamieniem(ma wbudowany system przeciwko kamieniowi)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe EnergyCare GC3660

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe EnergyCare GC3660

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