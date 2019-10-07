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100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.
Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus tā automātiski ietaupa 25%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu. 30% gludeklī izmantotās plastmasas un alumīnija ir pārstrādāti.
2400 W
130 g papildu tvaiks
EKO
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.
Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.
Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.
Godalgas
5.0
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
MiroslavaM
07/10/2019
Česká republika
Pomocník, který mi slouží dlouhé roky
Tuhle žehličku používám už hodně roků, stále jako nová, žehlit s ní je radost, dobře padne do ruky a díky páře jsou košile pro mého manžela opravdu krásně vyžehlené. Pokud bych v budoucnu zvažovala koupit novou, pak opět jedině Philips.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička
Vercsi
26/09/2019
Magyarország
Nagyon szuper vasaló.i
Nagyon szeretem, mert gyorsan felmelegszik, nagyon szépen vasal, gőzölésnél nem csöpög, a talpra nem ég oda semmi, hosszú a vezetéke, szép a színe.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/02 gőzölős vasaló
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/02 gőzölős vasaló
Honor
24/01/2019
Magyarország
Kiváló és tartós
A vasaló nem most lett véve de még mindig nagyon jól működik és a design is divatos. Ajánlani tudom csak.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/32 gőzölős vasaló
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/32 gőzölős vasaló
Samazina līdz pat 25% enerģijas patēriņa, pamatojoties uz IEC 603311, salīdzinot ar RI3320 pie maks. iestatījuma