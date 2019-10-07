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  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product Lifestyle Philips EcoCare Steam iron

Izbeigta ražošana

EcoCareTvaika gludeklis

GC3720/02

5

| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.

Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus tā automātiski ietaupa 25%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu. 30% gludeklī izmantotās plastmasas un alumīnija ir pārstrādāti.

Skatīt visas priekšrocības

ar automātisko enerģijas taupīšanu un 30% atkārt. izmantotu mater.

100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.

  • 2400 W

  • 130 g papildu tvaiks

  • EKO

130 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.

Pretpilēšanas sistēma gludināšanas laikā pasargā Jūsu apģērbus no traipu veidošanās

Pretpilēšanas sistēma gludināšanas laikā pasargā Jūsu apģērbus no traipu veidošanās

Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

07/10/2019

Česká republika

Česká republika

Pomocník, který mi slouží dlouhé roky

Tuhle žehličku používám už hodně roků, stále jako nová, žehlit s ní je radost, dobře padne do ruky a díky páře jsou košile pro mého manžela opravdu krásně vyžehlené. Pokud bych v budoucnu zvažovala koupit novou, pak opět jedině Philips.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon szuper vasaló.i

Nagyon szeretem, mert gyorsan felmelegszik, nagyon szépen vasal, gőzölésnél nem csöpög, a talpra nem ég oda semmi, hosszú a vezetéke, szép a színe.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/02 gőzölős vasaló

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/02 gőzölős vasaló

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló és tartós

A vasaló nem most lett véve de még mindig nagyon jól működik és a design is divatos. Ajánlani tudom csak.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/32 gőzölős vasaló

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3720/32 gőzölős vasaló

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Samazina līdz pat 25% enerģijas patēriņa, pamatojoties uz IEC 603311, salīdzinot ar RI3320 pie maks. iestatījuma