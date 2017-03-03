Byłam zaskoczona jakością żelazka, gdyż moim zdaniem cena jest niska do jakości - rewelacja! Nie jest lekki co pozwala swobodnie sunąć nim po ubraniach, nie jest także za ciężki co ułatwia obsługę bez nieprzyjemnego obciążenia dla ręki. Poręczne uchwyt, posiada bardzo czytelne i łatwe funkcje, pomocny podzielnik na rodzaj włókien, dlatego każdy poradzi sobie z jego obsługą. Powłoka nie rysuje się nawet na metalowych guzikach przy przypadkowym przejechaniu ich gorącym żelazkiem. Bezpieczny kabel. W skrócie - żelazko idealne w konkurencyjnej do innych produktów tej samej jakości cenie! Polecam!