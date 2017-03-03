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  • 100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.
  • 100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.
  • 100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.
  • 100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.
  • 100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.
  • 100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.
  • 100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.
  • 100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.
  • 100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.
  • 100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.
  • 100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.
  • 100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.
  • 100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.
  • 100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.
  • 100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.
  • 100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.

Izbeigta ražošana

EcoCareTvaika gludeklis

GC3721/02

5

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.

Šī novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantoti kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus tā automātiski ietaupa 25%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu. 30% šajā Philips gludeklī izmantotās plastmasas un alumīnija ir pārstrādāti.

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

ar automātisko enerģijas taupīšanu un 30% atkārt. izmantotu mater.

100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.

  • 2400 W

  • 130 g papildu tvaiks

  • ECO

130 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

130 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.

Pretpilēšanas sistēma gludināšanas laikā pasargā Jūsu apģērbus no traipu veidošanās

Pretpilēšanas sistēma gludināšanas laikā pasargā Jūsu apģērbus no traipu veidošanās

Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

03/03/2017

Polska

Polska

Prasowanie żelazkiem przestało być uciążliwe!

Byłam zaskoczona jakością żelazka, gdyż moim zdaniem cena jest niska do jakości - rewelacja! Nie jest lekki co pozwala swobodnie sunąć nim po ubraniach, nie jest także za ciężki co ułatwia obsługę bez nieprzyjemnego obciążenia dla ręki. Poręczne uchwyt, posiada bardzo czytelne i łatwe funkcje, pomocny podzielnik na rodzaj włókien, dlatego każdy poradzi sobie z jego obsługą. Powłoka nie rysuje się nawet na metalowych guzikach przy przypadkowym przejechaniu ich gorącym żelazkiem. Bezpieczny kabel. W skrócie - żelazko idealne w konkurencyjnej do innych produktów tej samej jakości cenie! Polecam!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3721/02 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3721/02 Żelazko parowe

31/07/2014

Polska

Polska

Rewelacyjny

Szukaliśmy odpowiedniego żelazka dla naszych potrzeb, takiego, który będzie energooszczędny i znaleźliśmy Philips EcoCare, które jest rewelacyjne. Radzi sobie z bardzo pogniecionymi materiałami, dzięki czemu praca z nim nie jest czasochłonna.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3721/32 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3721/32 Żelazko parowe

26/02/2019

Česká republika

Česká republika

užasný desing a lehkost

s touto žehičkou mužu žehlit jakykoliv material a nic se nepřipálí učinnost páry vynikající a lehkost produktu nenamáhá ruce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. Samazina līdz pat 25% enerģijas patēriņa, pamatojoties uz IEC 603311, salīdzinot ar RI3320 pie maks. iestatījuma