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100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.
Šī novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantoti kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus tā automātiski ietaupa 25%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu. 30% šajā Philips gludeklī izmantotās plastmasas un alumīnija ir pārstrādāti.
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
2400 W
130 g papildu tvaiks
ECO
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.
Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.
Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.
Godalgas
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Iwona1987
03/03/2017
Polska
Prasowanie żelazkiem przestało być uciążliwe!
Byłam zaskoczona jakością żelazka, gdyż moim zdaniem cena jest niska do jakości - rewelacja! Nie jest lekki co pozwala swobodnie sunąć nim po ubraniach, nie jest także za ciężki co ułatwia obsługę bez nieprzyjemnego obciążenia dla ręki. Poręczne uchwyt, posiada bardzo czytelne i łatwe funkcje, pomocny podzielnik na rodzaj włókien, dlatego każdy poradzi sobie z jego obsługą. Powłoka nie rysuje się nawet na metalowych guzikach przy przypadkowym przejechaniu ich gorącym żelazkiem. Bezpieczny kabel. W skrócie - żelazko idealne w konkurencyjnej do innych produktów tej samej jakości cenie! Polecam!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3721/02 Żelazko parowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3721/02 Żelazko parowe
maalgorzataa
31/07/2014
Polska
Rewelacyjny
Szukaliśmy odpowiedniego żelazka dla naszych potrzeb, takiego, który będzie energooszczędny i znaleźliśmy Philips EcoCare, które jest rewelacyjne. Radzi sobie z bardzo pogniecionymi materiałami, dzięki czemu praca z nim nie jest czasochłonna.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3721/32 Żelazko parowe
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Kikina81
26/02/2019
Česká republika
užasný desing a lehkost
s touto žehičkou mužu žehlit jakykoliv material a nic se nepřipálí učinnost páry vynikající a lehkost produktu nenamáhá ruce
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička
Samazina līdz pat 25% enerģijas patēriņa, pamatojoties uz IEC 603311, salīdzinot ar RI3320 pie maks. iestatījuma