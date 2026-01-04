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Izbeigta ražošana

EcoCareTvaika gludeklis

GC3730/02

1 godalga

100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.

Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus tā automātiski ietaupa 25%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu. 30% gludeklī izmantotās plastmasas un alumīnija ir pārstrādāti.

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ar automātisko enerģijas taupīšanu un 30% atkārt. izmantotu mater.

100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.

130 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.

Neslīdošs rokturis ilgstošam gludināšanas komfortam

Šī Philips gludekļa neslīdošais rokturis nodrošina ērtības pat ilgas gludināšanas gadījumā.

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  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
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Atrunas

  1. Samazina līdz pat 25% enerģijas patēriņa, pamatojoties uz IEC 603311, salīdzinot ar RI3320 pie maks. iestatījuma