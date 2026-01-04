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GC3740/02
100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.
Šī novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantoti kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus tā automātiski ietaupa 25%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu. 30% šajā Philips gludeklī izmantotās plastmasas un alumīnija ir pārstrādāti.
2400 W
Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.
Šī Philips gludekļa neslīdošais rokturis nodrošina ērtības pat ilgas gludināšanas gadījumā.
Philips gludekļa unikālais tvaika uzgalis apvieno gludināšanas virsmas īpaši vērsto priekšpusi ar īpašām pagarinātām tvaika izejām uzgalī, sasniedzot sīkākās un visgrūtāk aizsniedzamās vietas vislabākajiem gludināšanas rezultātiem.
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