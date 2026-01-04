ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Packaging photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Packaging photograph Philips EcoCare Steam iron

Izbeigta ražošana

EcoCareTvaika gludeklis

GC3740/02

1 godalga

100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.

Šī novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantoti kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus tā automātiski ietaupa 25%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu. 30% šajā Philips gludeklī izmantotās plastmasas un alumīnija ir pārstrādāti.

Skatīt visas priekšrocības

ar automātisko enerģijas taupīšanu un 30% atkārt. izmantotu mater.

100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.

  • 2400 W

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.

Neslīdošs rokturis ilgstošam gludināšanas komfortam

Šī Philips gludekļa neslīdošais rokturis nodrošina ērtības pat ilgas gludināšanas gadījumā.

Tvaika uzgalis sniedz iespēju pievadīt tvaiku grūti sasniedzamām vietām

Tvaika uzgalis sniedz iespēju pievadīt tvaiku grūti sasniedzamām vietām

Philips gludekļa unikālais tvaika uzgalis apvieno gludināšanas virsmas īpaši vērsto priekšpusi ar īpašām pagarinātām tvaika izejām uzgalī, sasniedzot sīkākās un visgrūtāk aizsniedzamās vietas vislabākajiem gludināšanas rezultātiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Godalgas

  • VRS_PBTAWARD66 attēls

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.