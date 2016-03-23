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  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron

Izbeigta ražošana

EcoCareTvaika gludeklis

GC3760/02

4.3

| (7) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu

1 godalga

100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.

Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus tā automātiski ietaupa 25%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu. 30% gludeklī izmantotās plastmasas un alumīnija ir pārstrādāti.

Skatīt visas priekšrocības

ar automātisko enerģijas taupīšanu un 30% atkārt. izmantotu mater.

100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.

  • Droša automātiskā izslēgšanās

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.

Neslīdošs rokturis ilgstošam gludināšanas komfortam

Šī Philips gludekļa neslīdošais rokturis nodrošina ērtības pat ilgas gludināšanas gadījumā.

Tvaika uzgalis sniedz iespēju pievadīt tvaiku grūti sasniedzamām vietām

Tvaika uzgalis sniedz iespēju pievadīt tvaiku grūti sasniedzamām vietām

Philips gludekļa unikālais tvaika uzgalis apvieno gludināšanas virsmas īpaši vērsto priekšpusi ar īpašām pagarinātām tvaika izejām uzgalī, sasniedzot sīkākās un visgrūtāk aizsniedzamās vietas vislabākajiem gludināšanas rezultātiem.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.3

no 5

7

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

3
2

23/03/2016

Polska

Polska

POLECAM

UŻYWAM PONAD 2 LATA I JESTEM BARDZO ZADOWOLONA, CICHE, WYGODNE, SYSTEM ODKAMIENIANIA JEST NAPRAWDĘ SUPER, SZYBKO SIĘ NAGRZEWA, ŚWIETNA FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁANCZANIA SIE GDZY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS GO NIE UZYWAM A JEST PODŁACZONY DO PRĄDU

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

15/07/2012

Polska

Polska

Prasowanie to teraz przyjemność.

Nigdy nie sądziłem, że prasowanie może być przyjemne... to żelazko po prostu działa :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

21/06/2021

Україна

Україна

Виріб рекомендую, всім хто шукає праску

Дуже гарна, зручна праска, робить свою работу на 5

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Парова праска

Izmantošanas datums 2020-06-21

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Парова праска

Izmantošanas datums 2020-06-21

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Atrunas

  1. Samazina līdz pat 25% enerģijas patēriņa, pamatojoties uz IEC 603311, salīdzinot ar RI3320 pie maks. iestatījuma