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Izbeigta ražošana
100% tvaika, par 25%* mazāk elektroenerģijas.
Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus tā automātiski ietaupa 25%* elektroenerģijas, samazinot liekā tvaika apjomu. 30% gludeklī izmantotās plastmasas un alumīnija ir pārstrādāti.
Droša automātiskā izslēgšanās
Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.
Šī Philips gludekļa neslīdošais rokturis nodrošina ērtības pat ilgas gludināšanas gadījumā.
Philips gludekļa unikālais tvaika uzgalis apvieno gludināšanas virsmas īpaši vērsto priekšpusi ar īpašām pagarinātām tvaika izejām uzgalī, sasniedzot sīkākās un visgrūtāk aizsniedzamās vietas vislabākajiem gludināšanas rezultātiem.
Godalgas
4.3
no 5
7
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
EDYTA77
23/03/2016
Polska
POLECAM
UŻYWAM PONAD 2 LATA I JESTEM BARDZO ZADOWOLONA, CICHE, WYGODNE, SYSTEM ODKAMIENIANIA JEST NAPRAWDĘ SUPER, SZYBKO SIĘ NAGRZEWA, ŚWIETNA FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁANCZANIA SIE GDZY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS GO NIE UZYWAM A JEST PODŁACZONY DO PRĄDU
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
AdamPL
15/07/2012
Polska
Prasowanie to teraz przyjemność.
Nigdy nie sądziłem, że prasowanie może być przyjemne... to żelazko po prostu działa :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Ms3715
21/06/2021
Україна
Виріб рекомендую, всім хто шукає праску
Дуже гарна, зручна праска, робить свою работу на 5
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Парова праска
Izmantošanas datums 2020-06-21
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EcoCare GC3760/02 Парова праска
Izmantošanas datums 2020-06-21
Samazina līdz pat 25% enerģijas patēriņa, pamatojoties uz IEC 603311, salīdzinot ar RI3320 pie maks. iestatījuma