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GC3801/60
Tvaiks 40 g/min;140 g papildu tvaiks
SteamGlide gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2400 vati
Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Papildu tvaiks līdz pat 140 g ātrai pat visgrūtāk likvidējamo burzījumu izlīdzināšanai.
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