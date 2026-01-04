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Izbeigta ražošana

Azur PerformerTvaika gludeklis

GC3801/60

1 godalga

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
Philips tvaika gludeklī Azur Performer apvienots jaudīgs sniegums un viegla lietošana. Mūsu automātiskā tvaika kontrole nodrošina nepieciešamo tvaika apjomu katram audumam. SteamGlide gludināšanas virsma nodrošina izcilu slīdēšanu, lai padarītu gludināšanu ātrāku.
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Ar mūsu novatorisko tvaika un temperatūras kontroli

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

  • Tvaiks 40 g/min;140 g papildu tvaiks

  • SteamGlide gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2400 vati

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.

Tvaika plūsma līdz 40 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz 40 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz pat 140 g

Papildu tvaiks līdz pat 140 g

Papildu tvaiks līdz pat 140 g ātrai pat visgrūtāk likvidējamo burzījumu izlīdzināšanai.

Tehniskā specifikācija

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.