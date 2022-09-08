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  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
  • Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem

Izbeigta ražošana

PerfectCareTvaika gludeklis

GC3920/20

4.5
| (8) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu

1 godalga

Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem
Tagad ar OptimalTEMP tehnoloģiju, kas nodrošina izcilu karstuma un tvaika kombināciju, var gludināt visu no džinsiem līdz zīdam, ātri novēršot burzījumus, neapdedzinot apģērbu un neradot nevēlamu spīdumu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

100 % drošs pat smalkiem audumiem

Vienkāršāka un ātrāka gludināšana bez temperatūras iestatījumiem

  • 2500 W

  • 45 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 180 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

OptimalTEMP tehnoloģija, nav nepieciešams iestatīt temperatūru

OptimalTEMP tehnoloģija, nav nepieciešams iestatīt temperatūru

Gludini visu, no zīda līdz džinsam, nepielāgojot temperatūru. Pateicoties OptimalTEMP, nav nepieciešama vadības ripa vai iestatījumi. Vairs nav iepriekš jāšķiro veļa vai jāgaida, kad gludeklis uzsils un atdzisīs. Jebkurā brīdī var gludināt jebkuru audumu.

Drošs uz visiem gludināmiem apģērbiem, garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Drošs uz visiem gludināmiem apģērbiem, garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Pateicoties OptimalTEMP, garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt. To pat var atstāt uz apģērba vai gludināmā dēļa. Garantēti bez apdegumiem un spīdīgiem laukumiem.

2500 W ātrai uzsilšanai

2500 W ātrai uzsilšanai

Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

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4.5

no 5

8

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

4
3
2

08/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Невероятен модел имаш високо качество

Препоръчвам продукта заради високото качество, работи се лесно, материалите са качествени.

Plusi

Уникално изпълнение

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3920/20 Парна ютия

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3920/20 Парна ютия

01/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Страхотен продукт

Доволен съм от ONE Blade защото наистина се обезскосдмявам целия

Plusi

Много

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3920/20 Парна ютия

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3920/20 Парна ютия

01/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Много добра

Тази ютия ми харесва заради опцията за автоматично изключване ако я забравиш включена в контакта и автоматичен контрол на температурата.

Plusi

Автоматично изключване

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3920/20 Парна ютия

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3920/20 Парна ютия

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.