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2500 W
45 g/min nepārtraukta tvaika padeve
180 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Gludini visu, no zīda līdz džinsam, nepielāgojot temperatūru. Pateicoties OptimalTEMP, nav nepieciešama vadības ripa vai iestatījumi. Vairs nav iepriekš jāšķiro veļa vai jāgaida, kad gludeklis uzsils un atdzisīs. Jebkurā brīdī var gludināt jebkuru audumu.
Pateicoties OptimalTEMP, garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt. To pat var atstāt uz apģērba vai gludināmā dēļa. Garantēti bez apdegumiem un spīdīgiem laukumiem.
Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.
Godalgas
4.5
no 5
8
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Taleks
08/09/2022
България
Verificēts pircējs
Невероятен модел имаш високо качество
Препоръчвам продукта заради високото качество, работи се лесно, материалите са качествени.
Plusi
Уникално изпълнение
Mīnusi
Няма
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3920/20 Парна ютия
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3920/20 Парна ютия
Jmdav
01/09/2022
България
Verificēts pircējs
Страхотен продукт
Доволен съм от ONE Blade защото наистина се обезскосдмявам целия
Plusi
Много
Mīnusi
Няма
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3920/20 Парна ютия
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3920/20 Парна ютия
Vonavi
01/09/2022
България
Verificēts pircējs
Много добра
Тази ютия ми харесва заради опцията за автоматично изключване ако я забравиш включена в контакта и автоматичен контрол на температурата.
Plusi
Автоматично изключване
Mīnusi
Няма
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3920/20 Парна ютия
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare GC3920/20 Парна ютия