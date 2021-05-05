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Vieglākai un plūstošākai gludināšanai, Jūs vēlaties slīdēšanas un jaudīga tvaika labāko kombināciju. Šis gludeklis ar SteamGlide gludināšanas virsmu sniedz Jums labāko no abiem!
Tvaiks 40 g/min;150 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Automātiska izslēgšanās
2400 vati
SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem un izcila slīdamība, un to ir viegli notīrīt.
2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.
Gludekļa 150 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākās krokas.
Godalgas
4.0
no 5
5
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
Zikina
05/05/2021
Česká republika
Výrobek je pro mě nepřekonatelný
Práce s touto žehličkou je pro mě radostí i když vím, že se již nevyrábí. Vlastním ji už cca 20let a její výkon je stále bezchybný co se týká rychlosti, síly napařování a celkového pocitu z váhy výrobku a snadnosti žehlení nemá váš výrobek konkurenci ve srovnání s jiným výrobcem podobných žehliček ! Pořídila jsem si u konkurenční firmy jinou žehličku, ale musela jsem jí vrátit a žehlím dále s vaší "napařovačkou" s radostí. Uvažuji o koupení nové Philips žehličky, ale výběr je velmi rozmanitý a rozsáhlý a nemůžu se rozhodnout, který typ
Plusi
spolehlivost, rychlost, váha, flexibilita
Mīnusi
žádné
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/32 Napařovací žehlička
Izmantošanas datums 2019-05-04
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/32 Napařovací žehlička
Izmantošanas datums 2019-05-04
dariooooo
09/07/2014
Polska
Żelazko działa bez zarzutów ale gdybym miał kupować ponownie, to wybrałbym inny model z uwagi na nietypową długość stopy do prasowania.
Wady: Uwaga - żelazko ma nietypową długość stopy do prasowania – 24,5 cm, przez co nie pasuje do niego żadna nakładka teflonowa zapobiegająca wybłyszczaniu tkanin. Standardowa długość takich nakładek, to max 23,5 cm, więc radzę na to zwrócić uwagę, jeżeli macie do prasowania dużo rzeczy podatnych na wybłyszczanie. Zalety: Silne uderzenie pary oraz duża ilość otworów do jej wyrzutu zapewnia szybsze prasowanie. Zwiększona długość przewodu zasilającego 2,4 m, dzięki czemu nie potrzeba przedłużacza. Wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie żelazka pozostawionego bez nadzoru. Nie testowałem, czy działa, ale miło jest wiedzieć, że takie cudo jest. Duży otwór na wlew wody.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/02 Żelazko parowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/02 Żelazko parowe
ewka0512
19/09/2012
Polska
Ma wiele dodatkowych funkcji, ale jedna z funkcji czyli nie kapanie nie działa, bo czasami wyrzuca wodę i nie jest to samooczyszcanie.
Może być, jest lepsze od poprzedniego żelazka a za krótko go używam, aby tak dogłębnie go ocenić
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/02 Żelazko parowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/02 Żelazko parowe