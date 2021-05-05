ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron

Izbeigta ražošana

AzurTvaika gludeklis

GC4412/32

4

| (5) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu

1 godalga

Precīza jauda

Vieglākai un plūstošākai gludināšanai, Jūs vēlaties slīdēšanas un jaudīga tvaika labāko kombināciju. Šis gludeklis ar SteamGlide gludināšanas virsmu sniedz Jums labāko no abiem!

Skatīt visas priekšrocības

Lielisks tvaiks, lieliska slīdēšana

Precīza jauda

  • Tvaiks 40 g/min;150 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

  • Automātiska izslēgšanās

  • 2400 vati

Philips augstākās kvalitātes gludināšanas virsma SteamGlide

Philips augstākās kvalitātes gludināšanas virsma SteamGlide

SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem un izcila slīdamība, un to ir viegli notīrīt.

2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.

150 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

150 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

Gludekļa 150 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākās krokas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Godalgas

  • VRS_PBTAWARD66 attēls

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.0

no 5

5

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

2
1

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výrobek je pro mě nepřekonatelný

Práce s touto žehličkou je pro mě radostí i když vím, že se již nevyrábí. Vlastním ji už cca 20let a její výkon je stále bezchybný co se týká rychlosti, síly napařování a celkového pocitu z váhy výrobku a snadnosti žehlení nemá váš výrobek konkurenci ve srovnání s jiným výrobcem podobných žehliček ! Pořídila jsem si u konkurenční firmy jinou žehličku, ale musela jsem jí vrátit a žehlím dále s vaší "napařovačkou" s radostí. Uvažuji o koupení nové Philips žehličky, ale výběr je velmi rozmanitý a rozsáhlý a nemůžu se rozhodnout, který typ

Plusi

spolehlivost, rychlost, váha, flexibilita

Mīnusi

žádné

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/32 Napařovací žehlička

Izmantošanas datums 2019-05-04

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/32 Napařovací žehlička

Izmantošanas datums 2019-05-04

09/07/2014

Polska

Polska

Żelazko działa bez zarzutów ale gdybym miał kupować ponownie, to wybrałbym inny model z uwagi na nietypową długość stopy do prasowania.

Wady: Uwaga - żelazko ma nietypową długość stopy do prasowania – 24,5 cm, przez co nie pasuje do niego żadna nakładka teflonowa zapobiegająca wybłyszczaniu tkanin. Standardowa długość takich nakładek, to max 23,5 cm, więc radzę na to zwrócić uwagę, jeżeli macie do prasowania dużo rzeczy podatnych na wybłyszczanie. Zalety: Silne uderzenie pary oraz duża ilość otworów do jej wyrzutu zapewnia szybsze prasowanie. Zwiększona długość przewodu zasilającego 2,4 m, dzięki czemu nie potrzeba przedłużacza. Wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie żelazka pozostawionego bez nadzoru. Nie testowałem, czy działa, ale miło jest wiedzieć, że takie cudo jest. Duży otwór na wlew wody.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/02 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/02 Żelazko parowe

19/09/2012

Polska

Polska

Ma wiele dodatkowych funkcji, ale jedna z funkcji czyli nie kapanie nie działa, bo czasami wyrzuca wodę i nie jest to samooczyszcanie.

Może być, jest lepsze od poprzedniego żelazka a za krótko go używam, aby tak dogłębnie go ocenić

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/02 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4412/02 Żelazko parowe

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā