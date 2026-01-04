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GC4440/02
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Jonizācijas process rada mazākas tvaika daļiņas, kas iekļūst dziļāk audumā. Tas nozīmē, ka pat visnoturīgākos burzījumus var vienkārši izgludināt.
Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Philips gludekļa unikālais tvaika uzgalis apvieno gludināšanas virsmas īpaši vērsto priekšpusi ar īpašām pagarinātām tvaika izejām uzgalī, sasniedzot sīkākās un visgrūtāk aizsniedzamās vietas vislabākajiem gludināšanas rezultātiem.
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