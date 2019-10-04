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Tvaiks 45 g/min; 160 g papildu tvaiks
SteamGlide gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2400 vati
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlieties gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāciet gludināt.
Gludeklim ir optimāls svars, lai to būtu ērti pārvietot virs jebkura auduma, padarot gludināšanu vieglāku, kā arī vieglāk novietot uz dēļa un pēc tam atpakaļ vertikālā stāvoklī.
Godalgas
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
piper3
04/10/2019
Česká republika
vynikající produkt
toto je moje už druhá žehlička značky Philips a neměnila bych.jsem s nimi velmi spokojena. je lehká a velmi elegantní o výkonu nemluvě.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička
Maruš
02/02/2018
Česká republika
tento výrobek mi plně vyhovuje
žehlička má snadné používání,dobře napařuje,výborně odvápňuje
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička