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Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4501/20

4.5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
Philips tvaika gludeklī Azur Performer apvienots jaudīgs sniegums ar vieglu lietošanu. Ātrās atkaļķošanas funkcija vieglai atkaļķošanai, automātiskā tvaika kontrole un SteamGlide gludināšanas virsma, un šis gludeklis nodrošina ilgstoši labu tvaika padevi.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar ātras atkaļķošanas sistēmu

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

  • Tvaiks 45 g/min; 160 g papildu tvaiks

  • SteamGlide gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2400 vati

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam

Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam

Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlieties gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāciet gludināt.

Optimāls svars vieglākai manevrējamībai pa apģērbu

Optimāls svars vieglākai manevrējamībai pa apģērbu

Gludeklim ir optimāls svars, lai to būtu ērti pārvietot virs jebkura auduma, padarot gludināšanu vieglāku, kā arī vieglāk novietot uz dēļa un pēc tam atpakaļ vertikālā stāvoklī.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

04/10/2019

Česká republika

Česká republika

vynikající produkt

toto je moje už druhá žehlička značky Philips a neměnila bych.jsem s nimi velmi spokojena. je lehká a velmi elegantní o výkonu nemluvě.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička

02/02/2018

Česká republika

Česká republika

tento výrobek mi plně vyhovuje

žehlička má snadné používání,dobře napařuje,výborně odvápňuje

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.