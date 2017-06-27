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  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/28

Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4506/28

4.9

| (85) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk

Philips tvaika gludeklis Azur Performer Plus apvieno jaudīgu sniegumu un vieglu lietošanu. Iebūvēta kaļķa tvertne efektīvai kaļķa noņemšanai, lai nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi, automātiska tvaika kontrole un SteamGlide gludināšanas virsma.

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar kaļķa tvertni kaļķa notīrīšana ir efektīvāka

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk

  • Tvaiks 45 g/min;170 g papildu tvaiks

  • SteamGlide gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2400 vati

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam

Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam

Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlies gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāc gludināt.

Optimāls svars vieglākai manevrējamībai pa apģērbu

Optimāls svars vieglākai manevrējamībai pa apģērbu

Gludeklim ir optimāls svars, lai to būtu ērti pārvietot virs jebkura auduma, padarot gludināšanu vieglāku, kā arī vieglāk novietot uz dēļa un pēc tam atpakaļ vertikālā stāvoklī.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.9

no 5

85

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

2
1

27/06/2017

Polska

Polska

Świetny sprzęt

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Żelazko pomocne zapracowanym mamom. Stosy ubrań znikają szybko, ponieważ prasowanie jest łatwe i wygodne.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe

13/06/2017

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele wspaniałych funkcji

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Bardzo Bardzo Polecam Cudowne Urządzenie łatwe do obsługi najlepsze jakie miałam, bardzo szybko prasuje zwalcza wszystkie zagniecenia jest bardzo poręczne i dochodzi do wszytskich jak najmnijeszych zagnieceń. Szybko można dobrać każdą temperaturę żeby wykorzystać do każdego materiału. Z każdym materiałem sobie radzi. Najlepszy sprzęt jaki kolweik miała bardzo polecam. Za taką cenę warto go mieć.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe

12/06/2017

Polska

Polska

Ten produkt jest mocny :)

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Żelazko to przetestowałam porównując do modelu niższego, azur performer. Ba dużo mocniejsze uderzenie pary, prasuje z łatwością nawet najbardziej wymagającą odzież. Szybko się nagrzewa i ma dość pojemny zbiornik na wodę. Stopa prowadzi się bardzo łatwo i zwinnie. Jest odrobinę lepszy od "niższego brata" właśnie przez to, że mocniej paruje :) Produkt godny polecenia spośród zwykłych żelazek.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4506/20 Żelazko parowe

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar parastu 2200 W Philips tvaika gludekli