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Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4511/20

1 godalga

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Philips tvaika gludeklī Azur Performer apvienots jaudīgs sniegums un viegla lietošana. Quick Calc Release funkcija vieglai atkaļķošanai, automātiskā tvaika kontrole un SteamGlide Plus gludināšanas virsma, lai gludeklis nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi.
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Ar Easy Calc Clean sistēmu

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  • Tvaiks 45 g/min;180 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2400 vati

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz pat 180 g

Papildu tvaiks līdz pat 180 g

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

Tehniskā specifikācija

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