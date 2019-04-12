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Tvaiks 45 g/min; 180 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Autom. izsl. + atkaļķošana
2400 vati
Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un noturīgiem burzījumiem.
Godalgas
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Rita
12/04/2019
Україна
Отличный утюг.
Хороший утюг, со своей задачей отлично справляется. Есть система автоотключения. Хороший паровой удар и очень удобная система очистки от накипи. Берите, не пожалеете.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска
Ivmadzharova
27/06/2019
България
Много добра ютия
[Employee of philipsglobal] Глади бързо и лесно. Лека е и не те боли ръката докато гладиш.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4512/20 Парна ютия
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4512/20 Парна ютия