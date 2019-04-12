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Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4512/20

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
Philips tvaika gludeklī Azur Performer apvienots jaudīgs sniegums ar vieglu lietošanu. Ātrās atkaļķošanas funkcija vieglai atkaļķošanai, automātiskā tvaika kontrole un SteamGlide gludināšanas virsma, un šis gludeklis nodrošina ilgstoši labu tvaika padevi.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar ātras atkaļķošanas sistēmu

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

  • Tvaiks 45 g/min; 180 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

  • Autom. izsl. + atkaļķošana

  • 2400 vati

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz pat 180 g

Papildu tvaiks līdz pat 180 g

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un noturīgiem burzījumiem.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

12/04/2019

Україна

Україна

Отличный утюг.

Хороший утюг, со своей задачей отлично справляется. Есть система автоотключения. Хороший паровой удар и очень удобная система очистки от накипи. Берите, не пожалеете.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска

27/06/2019

България

България

Много добра ютия

[Employee of philipsglobal] Глади бързо и лесно. Лека е и не те боли ръката докато гладиш.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4512/20 Парна ютия

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4512/20 Парна ютия

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.