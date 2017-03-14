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GC4515/30
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Tvaiks 45 g/min; 180 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2400 vati
Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Mūsu labākā SteamGlide Plus gludināšanas virsma vieglākai gludināšanai. Pārdomāti izstrādātās atveres garantē vienmērīgu tvaika sadali.
Godalgas
4.0
no 5
1
Apskats
Valentina
14/03/2017
Hrvatska
Verificēts pircējs
Solidno glačalo koje tek mora pokazati svoje nedostatke.
U par tjedana korištenja glacalo nije pokazalo bitnije loše strane.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4515/30 Parno glačalo
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4515/30 Parno glačalo
Salīdzinājumā ar parastu 2200 W Philips tvaika gludekli