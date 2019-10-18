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  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Main in-use photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4515/37

4.9

| (10) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk

Philips tvaika gludeklis Azur Performer Plus apvieno jaudīgu sniegumu ar vieglu lietošanu. Iebūvēta kaļķa tvertne efektīvai kaļķa likvidēšanai, lai nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi, automātiska tvaika kontrole un SteamGlide Plus gludināšanas virsma.

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar kaļķa tvertni kaļķa notīrīšana ir efektīvāka

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk

  • Tvaiks 45 g/min; 180 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2400 vati

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam

Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam

Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlies gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāc gludināt.

Optimāls svars vieglākai manevrējamībai pa apģērbu

Optimāls svars vieglākai manevrējamībai pa apģērbu

Gludeklim ir optimāls svars, lai to būtu ērti pārvietot virs jebkura auduma, padarot gludināšanu vieglāku, kā arī vieglāk novietot uz dēļa un pēc tam atpakaļ vertikālā stāvoklī.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

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Atsauksmes

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4.9

no 5

10

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

3
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Ez a termék minden szempontból kivàló

Könnyű hasznàlni, jó a kialakítása ,hatékony és designos

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló

11/02/2019

Magyarország

Magyarország

Egyszerűen imádom, mert mindentéren azt tudja, amit kell.

Nagyon örülök, hogy végre megtaláltam a számomra tökéletes vasalót. A választáskor egyértelműen az orra miatt esett rá a döntésem és megérte, mert imádom, hogy a legkisebb részekhez is hozzáférhetek vele. A másik a hirtelen leadható extra gőz mennyiség, egy-egy makacsabb gyűrődés esetén aranyat ér. Az általam kiemelt kedvenc tulajdonságai mellett nagyon szeretem, hogy könnyen siklik, nem kell bajlódni a vízkőmentesítéssel, a gőz mindig szépen és egyenletesen jön, és ráadásul könnyű vasaló.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló

08/02/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyű használat, precíz kivitelezés.

Nagyon szeretem, igazán könnyű vele vasalni. A "hegyes" orrával könnyen tudok bármilyen kis dolgot, élet vasalni stb. Tökéletes a formája, rááll az ember kezére. Gőzfunkciója hibátlan, gyorsan melegszik, szinte azonnal lehet vele vasalni. Csak ajánlani tudom! Igaz még csak max 1 hónapja van még de nagyon szeretem.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4515/30 gőzölős vasaló

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar parastu 2200 W Philips tvaika gludekli