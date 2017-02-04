ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
  • Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4521/20

3.3
| (3) Atsauksmes

1 godalga

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
Philips tvaika gludeklis Azur Performer apvieno jaudīgu sniegumu un ērtu lietošanu. Apvienojot Quick Calc Release funkciju un mūsu vislabāk novērtēto (5 zvaigznes) T-ionicGlide gludināšanas virsmu un automātisko izslēgšanos, tiek viegli iegūti optimāli gludināšanas rezultāti.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar mūsu vislabāko gludināšanas virsmu

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

  • Tvaiks 50 g/min;200 g papildu tvaiks

  • T-ionicGlide gludināšanas virsma

  • Autom. izsl. + atkaļķošana

  • 2600 vati

2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz pat 200 g

Papildu tvaiks līdz pat 200 g

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

3.3

no 5

3

Atsauksmes

4
1

04/02/2017

Česká republika

Česká republika

výborný výrobek

Paní je s žehličkou maximálně spokojena.Jediný mínus bych dal,že zpočátku prstem zavadila o regulační kolečko,ale už si dává pozor.Philips opět nezklamal

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/20 Napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/20 Napařovací žehlička

27/02/2017

Česká republika

Česká republika

zklamání ze značky

Tento výrobek jsem si vybrala, protože jsem byla naprosto spokojená se svojí starou žehličkou značky Philips Azur excel 10. Měla zlatou plochu, kterou jsem za celých 15 let ničím nepoškrábala, byla menší, napařování měla na 6 st, takže daleko lepší volba, než má tato nová. Kolečko na nastavení teploty nepřekáželo, teď je vystouplé a zbytečně velké. Rukojeť měla v nejširším bodě 10,5cm, nová má 11cm (pro menší ruce hraje roli) a ještě je držení posunuto dozadu (není na středu rukojeti), takže při žehlení vyvolává bolest v zápěstí. Knoflík na intenzivní napařování je také nevhodně umístěn na spodní straně. Těžce se vybírají výrobky přes internet, ale s tímto výrobkem nejsem (bohužel) příliš spokojena.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/20 Napařovací žehlička

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/20 Napařovací žehlička

01/01/2018

Україна

Україна

Гладит не плохо, но не удобен в использовании. Покупать не советую.

Пользуюсь утюгом 1,5 года. Хороший дизайн, высокая мощность,нагревается быстро, подошва скользит и не прилипает. Вся проблема в ручке. В руке лежит не удобно, мешает кнопка подачи пара с внутренней стороны ручки, указательный палец при глажке непроизвольно ложится именно на нее и при малейшем усилии происходит подача пара, даже если ты этого не хочешь. Резина, которой покрыта внутренняя сторона ручки плохого качества, порвалась через пол года не частого использования.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/20 Steam iron

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/20 Steam iron

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.