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Tvaiks 50 g/min;200 g papildu tvaiks
T-ionicGlide gludināšanas virsma
Autom. izsl. + atkaļķošana
2600 vati
2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.
Godalgas
4.5
no 5
15
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
MajaPe
17/07/2019
Polska
Idealne <3
rewelacyjne, niemal samo prasuje, funkcja automatycznego wyłączania jest genialnym wymysłem!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/17 Żelazko parowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/17 Żelazko parowe
ZadowolonyKlient44
16/10/2016
Polska
Verificēts pircējs
Bardzo dobre żelazko
Żelazko mam od jakiegoś miesiąca i póki co jestem bardzo zadowolony - bardzo dobrze się prasuje, dodatkowy wyrzut pary działa bardzo sprawnie i faktycznie pomaga w prasowaniu. Jeszcze nie wiem czy funkcja samoczyszczenia jest efektywna, bo za krótko używam żelazka... Zdecydowanie polecam każdemu :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe
konrad34
03/10/2016
Polska
trafiony zakup
Spodobało mi się bo było czarne :) , ale kolor nie prasuje, poczytałem, mama ma też Philipsa dlatego wiedziałem, że nie będzie źle, kupiłem, nie żałuję, tylko mam kłopot bo córce się spodobało prasowanie, a jest dziecinnie proste, po miesiącu mogę stwierdzić, że zakup był udany.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe