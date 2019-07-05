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Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4526/17

4.5
| (11) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk
Philips tvaika gludeklis Azur Performer Plus apvieno jaudīgu sniegumu un vieglu lietošanu. Iebūvēta kaļķa tvertne efektīvai kaļķa noņemšanai, lai nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi, automātiska tvaika kontrole un T-ionicGlide gludināšanas virsma.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar kaļķa tvertni kaļķa notīrīšana ir efektīvāka

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk

  • Tvaiks 50 g/min;210 g papildu tvaiks

  • T-ionicGlide gludināšanas virsma

  • Autom. izsl. + atkaļķošana

  • 2600 vati

2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai.

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam

Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam

Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlies gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāc gludināt.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.5

no 5

11

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

3
2

05/07/2019

Україна

Україна

Отличный удобный утюг!!

Очень довольна работой моего маленького помощника) с ним моя жизнь стала легче. Утюг прост в уходе, справляется со всеми указанными функциями. Оправдывает свою цену. Отдельное спасибо,девочкам с отдела обслуживания, в телефонном режиме все по полочкам разъяснили!! Вдруг что, можно без проблем обращаться, расскажут что делать в той или иной ситуации)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

10/04/2019

Україна

Україна

Отличный утюг

Всем рекомендую данную модель! Супер утюг, очень довольна качечтвом глажки, и функциями.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička žehlí!

Super žehlička do domácnosti. Po zapojení se žehlička rychle nahřeje.

Plusi

Rychlé nahřívání, napařování

Mīnusi

Nežehlí sama, po vyžehlení se prádlo samo neposkládá

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar parastu 2200 W Philips tvaika gludekli