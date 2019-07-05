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Tvaiks 50 g/min; 210 g papildu tvaiks
T-ionicGlide gludināšanas virsma
Autom. izsl. + atkaļķošana
2600 vati
2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Īpaši izstrādātā un iebūvētā kaļķa tvertne uzkrāj kaļķa daļiņas gludināšanas laikā. Pašattīrīšanās process izskalo kaļķi no gludekļa, lai saglabātu nemainīgu gludināšanas sniegumu katru dienu.
Godalgas
4.5
no 5
11
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Lili4ka
05/07/2019
Україна
Отличный удобный утюг!!
Очень довольна работой моего маленького помощника) с ним моя жизнь стала легче. Утюг прост в уходе, справляется со всеми указанными функциями. Оправдывает свою цену. Отдельное спасибо,девочкам с отдела обслуживания, в телефонном режиме все по полочкам разъяснили!! Вдруг что, можно без проблем обращаться, расскажут что делать в той или иной ситуации)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
Alishechka23
10/04/2019
Україна
Отличный утюг
Всем рекомендую данную модель! Супер утюг, очень довольна качечтвом глажки, и функциями.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4526/20 Парова праска
Luvis
04/05/2021
Česká republika
Žehlička žehlí!
Super žehlička do domácnosti. Po zapojení se žehlička rychle nahřeje.
Plusi
Rychlé nahřívání, napařování
Mīnusi
Nežehlí sama, po vyžehlení se prádlo samo neposkládá
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička
Salīdzinājumā ar parastu 2200 W Philips tvaika gludekli