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Tvaiks 45 g/min, 210 g papildu tvaiks
T-ionicGlide gludināšanas virsma
Autom. izsl. + atkaļķošana
2400 vati
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlies gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāc gludināt.
Gludeklim ir optimāls svars, lai to būtu ērti pārvietot virs jebkura auduma, padarot gludināšanu vieglāku, kā arī vieglāk novietot uz dēļa un pēc tam atpakaļ vertikālā stāvoklī.
Godalgas
4.7
no 5
117
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Byczek12
21/01/2020
Polska
Doskonała jakość do ceny
Żelazko sprawuje się idealnie wystarczy dodatkowo zainwestować w wodę demineralizowaną od 2 lat użytkowania zero kamienia
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
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Dominik27
06/03/2018
Polska
Łatwe i dokładne prasowanie
Już od pierwszego użycia żelazka zwraca się uwagę na coś czego mi brakowało często w innych modelach nowych żelazek... łatwości w prasowaniu. Azur dosłownie sunie po materiale, a dodatkowo szpiczasty czubek ułatwia prasowanie ciężej dostępnych miejsc, które wcześniej były niedoprasowane. To na co jeszcze zwróciłem uwagę to dość duże "okienko" do wlewania wody co często nie jest standardem. Przez co łatwiej nie wylać nic na boki. Kolejną funkcjonalnością, która sprawia, że warto sięgnąć po to żelazko jest możliwość wykorzystania strumienia pary. Przyznam, że wykorzystałem to dopiero kilka razy, ale efekt był świetny. Podsumowując jest to świetne żelazko zarówno dla tego co prasuje każdego dnia jak i dla tych co z prasowaniem są na bakier. Polecam!
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monika44
26/06/2017
Polska
Zaskoczy każdego !
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Od kiedy żelazko przetestowałam, to prasowanie stało się numer 1 .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
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Salīdzinājumā ar parastu 2200 W Philips tvaika gludekli