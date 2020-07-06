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  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4527/01

4.8

| (173) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk

Philips tvaika gludeklis Azur Performer Plus apvieno jaudīgu sniegumu un vieglu lietošanu. Iebūvēta kaļķa tvertne efektīvai kaļķa noņemšanai, lai nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi, automātiska tvaika kontrole un T-ionicGlide gludināšanas virsma.

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar kaļķa tvertni kaļķa notīrīšana ir efektīvāka

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk

  • Tvaiks 45 g/min, 220 g papildu tvaiks

  • T-ionicGlide gludināšanas virsma

  • Autom. izsl. + atkaļķošana

  • 2400 vati

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

Iebūvētajā kaļķa tvertnē gludināšanas laikā uzkrājas kaļķis

Iebūvētajā kaļķa tvertnē gludināšanas laikā uzkrājas kaļķis

Īpaši izstrādātā un iebūvētā kaļķa tvertne uzkrāj kaļķa daļiņas gludināšanas laikā. Pašattīrīšanās process izskalo kaļķi no gludekļa, lai saglabātu nemainīgu gludināšanas sniegumu katru dienu.

Pašattīrīšanās efektīvai kaļķa likvidēšanai

Pašattīrīšanās efektīvai kaļķa likvidēšanai

Papildus iebūvētajai kaļķa tvertnei gludināšanas virsmas pašattīrīšanās funkcija likvidēs pat grūti notīrāmus kaļķa nosēdumus. Tīra gludināšanas virsma uzlabos tvaika padevi un gludināšanas rezultātus.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

173

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

06/07/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Produkt godny polecenia.

Żelazko sprawa ze prasowanie jest przyjemnością. Jest rewelacyjne przy prasowaniu koszul. Bardzo szybko się nagrzewa. Wszystkie funkcje ujęte w opisie działają bez zarzutu.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

12/06/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Jest świetne.

Żelazko bardzo nowoczesne podoba mi się jego wygląd. Dziewczyna zadowolona :) nie było żadnych kłopotów podczas pierwszego prasowania.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

10/09/2019

Polska

Polska

Jest jak baletnica

Co dodać chyba już nic Tylko Kupić i prasować-) Wygodne w użytkowaniu. świetny uchwyt daje stabilność w prasowaniu. Samo się wyłączające się żelazko-) nie spali domu gdy zapomnisz o nim.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar parastu 2200 W Philips tvaika gludekli