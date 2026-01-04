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GC4621/02
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Automātiska izslēgšana
Elektroniskās izslēgšanās funkcija automātiski izslēdz gludekli, ja tas tiek atstāts bez uzraudzības vai apgāžas.
Šī Philips gludekļa neslīdošais rokturis nodrošina ērtības pat ilgas gludināšanas gadījumā.
Philips gludekļa unikālais tvaika uzgalis apvieno gludināšanas virsmas īpaši vērsto priekšpusi ar īpašām pagarinātām tvaika izejām uzgalī, sasniedzot sīkākās un visgrūtāk aizsniedzamās vietas vislabākajiem gludināšanas rezultātiem.
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