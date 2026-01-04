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GC4625/02
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Aizsargā audumu
Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Elektroniskās izslēgšanās funkcija automātiski izslēdz gludekli, ja tas tiek atstāts bez uzraudzības vai apgāžas.
Smalko audumu aizsargs ļauj gludināt smalkus apģērbus zemā temperatūrā ar maksimālu tvaiku, neatstājot spīdīgus nospiedumus.
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