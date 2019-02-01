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  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron

Izbeigta ražošana

Azur IonicTvaika gludeklis

GC4630/02

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Viegli izgludina krokas no kokvilnas un lina

Izgludina pat visdziļākās krokas, pateicoties Ionic DeepSteam. Šis jaudīgais tvaika gludeklis rada par 50% mazākas tvaika daļiņas, kas iekļūst dziļāk tādos neparocīgos audumos, kā kokvilnas un lina audumos, lai Jūs viegli varētu iegūtu lieliskus rezultātus!

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Spēcīga gludināšana ar Ionic DeepSteam

Viegli izgludina krokas no kokvilnas un lina

  • Ionic DeepSteam

par 50% mazākas tvaika daļiņas iekļūst dziļāk krokās

par 50% mazākas tvaika daļiņas iekļūst dziļāk krokās

Jonizācijas process rada mazākas tvaika daļiņas, kas iekļūst dziļāk audumā. Tas nozīmē, ka pat visdziļākās krokas var vienkārši izgludināt.

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Philips augstākā līmeņa gludināšanas virsma SteamGlide

Philips augstākā līmeņa gludināšanas virsma SteamGlide

SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma jūsu tvaika gludeklim. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem, gluda virsma, un to ir viegli notīrīt.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

01/02/2019

România

România

Excelent

Cu fierul de calcat Philips Azur Ionic GC4630 calcatul devine placut, termostatul te ajuta sa alegi temperatura in functie de tipul materialului si nu dai gres, ai optiunea de a calca cu aburi sau fara, iar calcatul rufelor este impecabil. Ceea ce imi place mie calitativ fata de alte tipuri este varful fierului care este putin rotunjit si nu se impiedica in pliurile respectivei hainute (manseta, butoniera), iar talpa fierului de calcat este de inox si se curata usor, cu un servetel umed. Il recomand cu drag.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā