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Viegli izgludina krokas no kokvilnas un lina
Izgludina pat visdziļākās krokas, pateicoties Ionic DeepSteam. Šis jaudīgais tvaika gludeklis rada par 50% mazākas tvaika daļiņas, kas iekļūst dziļāk tādos neparocīgos audumos, kā kokvilnas un lina audumos, lai Jūs viegli varētu iegūtu lieliskus rezultātus!
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Ionic DeepSteam
Jonizācijas process rada mazākas tvaika daļiņas, kas iekļūst dziļāk audumā. Tas nozīmē, ka pat visdziļākās krokas var vienkārši izgludināt.
Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma jūsu tvaika gludeklim. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem, gluda virsma, un to ir viegli notīrīt.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Alia
01/02/2019
România
Excelent
Cu fierul de calcat Philips Azur Ionic GC4630 calcatul devine placut, termostatul te ajuta sa alegi temperatura in functie de tipul materialului si nu dai gres, ai optiunea de a calca cu aburi sau fara, iar calcatul rufelor este impecabil. Ceea ce imi place mie calitativ fata de alte tipuri este varful fierului care este putin rotunjit si nu se impiedica in pliurile respectivei hainute (manseta, butoniera), iar talpa fierului de calcat este de inox si se curata usor, cu un servetel umed. Il recomand cu drag.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur