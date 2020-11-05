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Ionic DeepSteam
Jonizācijas process rada mazākas tvaika daļiņas, kas iekļūst dziļāk audumā. Tas nozīmē, ka pat visdziļākās krokas var vienkārši izgludināt.
Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma jūsu tvaika gludeklim. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem, gluda virsma, un to ir viegli notīrīt.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Ivanuch
05/11/2020
Україна
Прекрасна праска!
Придбали праску ще у 2009 році, коли у нашій сім'ї з'явилася перша дитина. На той час в магазині це була найновіша модель з цікавою функцією іонізації. Ця праска і по цей день вірно служить та перепрасувала, мабуть, вже неймовірну кількість речей. Оскільки у нашій сім'ї четверо дітей, користуємося нею чи не щодня. Праска зарекомендувала себе дуже позитивно, адже 11 років - це неабиякий "стаж" для такого необхідного домашнього аксесуара. Навіть у такому, можна сказати, "поважному" віці вона виглядає стильно. Порадувала і зручна та продумана підставка під праску. Завжди при користуванні використовуємо функцію відпарювання, яка суттєво покращує та полегшує процес прасування. Вузький носик допомагає випрасувати важкодоступні місця. На жаль саме ця модель вже не випускається, але, переконаний, що інші моделі цієї марки не менш достойні.
Plusi
Практичність, надійність.
Mīnusi
Не виявив.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Ionic GC4640/02 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Ionic GC4640/02 Парова праска