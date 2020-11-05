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  • Viegli izgludina krokas no kokvilnas un lina
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Izbeigta ražošana

Azur IonicTvaika gludeklis

GC4640/02

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Viegli izgludina krokas no kokvilnas un lina
Izgludina pat visdziļākās krokas, pateicoties Ionic DeepSteam. Šis jaudīgais tvaika gludeklis rada par 50% mazākas tvaika daļiņas, kas iekļūst dziļāk tādos neparocīgos audumos, kā kokvilnas un lina audumos, lai Jūs viegli varētu iegūtu lieliskus rezultātus!
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Spēcīga gludināšana ar Ionic DeepSteam

Viegli izgludina krokas no kokvilnas un lina

  • Ionic DeepSteam

par 50% mazākas tvaika daļiņas iekļūst dziļāk krokās

par 50% mazākas tvaika daļiņas iekļūst dziļāk krokās

Jonizācijas process rada mazākas tvaika daļiņas, kas iekļūst dziļāk audumā. Tas nozīmē, ka pat visdziļākās krokas var vienkārši izgludināt.

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Philips augstākā līmeņa gludināšanas virsma SteamGlide

Philips augstākā līmeņa gludināšanas virsma SteamGlide

SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma jūsu tvaika gludeklim. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem, gluda virsma, un to ir viegli notīrīt.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
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05/11/2020

Україна

Україна

Прекрасна праска!

Придбали праску ще у 2009 році, коли у нашій сім'ї з'явилася перша дитина. На той час в магазині це була найновіша модель з цікавою функцією іонізації. Ця праска і по цей день вірно служить та перепрасувала, мабуть, вже неймовірну кількість речей. Оскільки у нашій сім'ї четверо дітей, користуємося нею чи не щодня. Праска зарекомендувала себе дуже позитивно, адже 11 років - це неабиякий "стаж" для такого необхідного домашнього аксесуара. Навіть у такому, можна сказати, "поважному" віці вона виглядає стильно. Порадувала і зручна та продумана підставка під праску. Завжди при користуванні використовуємо функцію відпарювання, яка суттєво покращує та полегшує процес прасування. Вузький носик допомагає випрасувати важкодоступні місця. На жаль саме ця модель вже не випускається, але, переконаний, що інші моделі цієї марки не менш достойні.

Plusi

Практичність, надійність.

Mīnusi

Не виявив.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Ionic GC4640/02 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Ionic GC4640/02 Парова праска

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.