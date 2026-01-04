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Izbeigta ražošana
GC4641/02
Viegli izgludina krokas no kokvilnas un lina
Izgludina pat visdziļākās krokas, pateicoties Ionic DeepSteam. Šis jaudīgais tvaika gludeklis rada par 50% mazākas tvaika daļiņas, kas iekļūst dziļāk tādos neparocīgos audumos, kā kokvilnas un lina audumos, lai Jūs viegli varētu iegūtu lieliskus rezultātus!
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Ionic DeepSteam
Jonizācijas process rada mazākas tvaika daļiņas, kas iekļūst dziļāk audumā. Tas nozīmē, ka pat visdziļākās krokas var vienkārši izgludināt.
Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma jūsu tvaika gludeklim. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem, gluda virsma, un to ir viegli notīrīt.
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