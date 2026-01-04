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  • Viegli izgludina krokas no kokvilnas un lina
  • Viegli izgludina krokas no kokvilnas un lina

Izbeigta ražošana

Azur IonicTvaika gludeklis

GC4641/02

1 godalga

Viegli izgludina krokas no kokvilnas un lina

Izgludina pat visdziļākās krokas, pateicoties Ionic DeepSteam. Šis jaudīgais tvaika gludeklis rada par 50% mazākas tvaika daļiņas, kas iekļūst dziļāk tādos neparocīgos audumos, kā kokvilnas un lina audumos, lai Jūs viegli varētu iegūtu lieliskus rezultātus!

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Spēcīga gludināšana ar Ionic DeepSteam

Viegli izgludina krokas no kokvilnas un lina

  • Ionic DeepSteam

par 50% mazākas tvaika daļiņas iekļūst dziļāk krokās

par 50% mazākas tvaika daļiņas iekļūst dziļāk krokās

Jonizācijas process rada mazākas tvaika daļiņas, kas iekļūst dziļāk audumā. Tas nozīmē, ka pat visdziļākās krokas var vienkārši izgludināt.

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Philips augstākā līmeņa gludināšanas virsma SteamGlide

Philips augstākā līmeņa gludināšanas virsma SteamGlide

SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma jūsu tvaika gludeklim. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem, gluda virsma, un to ir viegli notīrīt.

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