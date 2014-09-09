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3 m vads
Vislabāko rezultātu sasniegšanai nepieciešama gludināšanas virsma ar optimālu līdzsvaru starp slīdēšanu un izlīdzināšanu. To nodrošina SteamGlide PLUS gludināšanas virsma ar labu slīdēšanas un ideālu izlīdzināšanas zonu.
2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.
Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Godalgas
3.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
sertoriusz
09/09/2014
Polska
Zwykłe żelazko
Niezłe żelazko. Szybko się nagrzewa, dobrze prasuje, mocny wyrzut pary, proste odkamienianie. Na minus (i to duży): słabe wykończenie, po dwóch latach używania wytarła się dziura na uchwycie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4710 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4710 Żelazko parowe