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GC4720/02
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Automātiska izslēgšana
Vislabāko rezultātu sasniegšanai nepieciešama gludināšanas virsma ar optimālu līdzsvaru starp slīdēšanu un izlīdzināšanu. To nodrošina SteamGlide PLUS gludināšanas virsma ar labu slīdēšanas un ideālu izlīdzināšanas zonu.
2400 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.
Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
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