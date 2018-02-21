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Tvaika padeve 50 g/min; 180 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Automātiska izslēgšanās
2600 vati
Automātiskās izslēgšanās funkcija ļauj ietaupīt enerģiju, automātiski izslēdzot ierīci, ja tā vairākas minūtes netiek izmantota.
Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.
Philips gludekļa unikālajā, smailajā galā ir novietotas īpašas, pagarinātas tvaika izejas, palīdzot teicami izgludināt pat šaurākās un visgrūtāk aizsniedzamās vietas.
Godalgas
4.4
no 5
15
Atsauksmes
87%
ieteica šo produktu
domig
21/02/2018
Polska
dobre żelazko
Bardzo dobre żelazko, długo służyło , bardzo dużo i bardzo dobrze prasowało, jeszcze by prasowało tylko zepsuł się strażak.polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4850/02
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4850/02
milena168
07/03/2016
Polska
ogólnie bdb
Żelasko Philips Azur GC 4850 używam już około dwóch lat muszę szczerz powiedzieć iż jestem z niego zadowolona. Prasowanie wręcz wyśmienite ale tylko z parą ma taki lekki wślizg, natomiast bez pary jest wręcz cieżko cokolwiek wyprasować.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4850/02
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4850/02
Staszek53
04/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
Super - jest łatwy w obsłudze
Żelazko sprawuje się rewelacyjnie. Łatwe w obsłudze i jest wytrzymałe w użyciu (przeżyło bez usterek upadki z deski do pracowania). Posługiwanie się nim to sama przyjemność.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4850/02
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4850/02