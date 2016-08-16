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  • Radīts nevainojamai darbībai
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Izbeigta ražošana

Gaiši zilaTvaika gludeklis

GC4860/02

4.9
| (17) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Radīts nevainojamai darbībai
Šim jaunajam Philips Azur gludeklim ir optimāla konstrukcija un svars, lai gludekli varētu ērti manevrēt un piekļūt pat grūti aizsniedzamām vietām. Kopā ar jaudīgo tvaika veiktspēju tas sniedz visu nepieciešamo lieliskam rezultātam.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Gludeklis ar jaudīgu tvaika veiktspēju

Radīts nevainojamai darbībai

  • Tvaiks 50 g/min; 200 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

  • Automātiska izslēgšanās

  • 2600 vati

Tvaika atveres gludekļa smailajā galā sniedz iespēju pievadīt tvaiku grūti sasniedzamām vietām

Tvaika atveres gludekļa smailajā galā sniedz iespēju pievadīt tvaiku grūti sasniedzamām vietām

Philips gludekļa unikālajā, smailajā galā ir novietotas īpašas, pagarinātas tvaika izejas, palīdzot teicami izgludināt pat šaurākās un visgrūtāk aizsniedzamās vietas.

Optimāls dizains vieglai gludekļa manevrēšanai uz auduma

Optimāls dizains vieglai gludekļa manevrēšanai uz auduma

Philips tvaika gludeklis ir izstrādāts, lai to būtu vienkārši manevrēt uz auduma un lai ļautu viegli piekļūt arī grūti sasniedzamām vietām.

Viegls gludeklis, lai to būtu ērti cilāt

Viegls gludeklis, lai to būtu ērti cilāt

Gludeklim ir optimāls 1,6 kg svars, lai gludināšanas laikā to varētu ērti cilāt no paliktņa uz gludināšanas dēli un atpakaļ.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.9

no 5

17

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

16/08/2016

Polska

Polska

Moje najlepsz żelazko ever :-)

Żelazko Philips Azzur jest z mną już 4 lata i muszę przyznać, że bardzo je lubię. Obsługa jest intuicyjna. Najczęściej prasuję z wykorzystaniem pary, na programie dla bawełny, bo ubrań z tego materiału mam najwięcej i jeszcze nigdy nie miałam problemu z rozprasowaniem zagnieceń. Prasowanie malutkich ubranek mojej 14-miesięcznej córeczki jest czystą przyjemnością!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4860/02

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4860/02

07/10/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

extra żelazko najlepsze jakie dotychczas miałem....

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4860/37 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4860/37 Żelazko parowe

07/10/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

extra żelazko najlepsze jakie dotychczas miałem....

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4860/37 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4860/37 Żelazko parowe

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.