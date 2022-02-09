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2800 W
50 g/min, 210 g papildu tvaiks
T-ionicGlide gludināšanas virsma
Autom. izsl. + aizs. pret apkaļķ.
2800 W jauda ātrai uzkarsēšanai un labākajai veiktspējai
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Pārdomāti izstrādāts neslīdošs rokturis tvaika gludekļa augšpusē nodrošina vēl ērtāku gludināšanu.
Godalgas
4.8
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Kasenka
09/02/2022
Česká republika
žehlička, která si pořadí s horou prádla
Vynikající napakovali žehlička. Výkonná, jednoduchá údržba, lehká.
Plusi
Lehká, snadno se s ní manipuluje, bezudrzbová
Mīnusi
Žádné
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička
chris3bg
01/07/2020
България
ютията е чудесна
удобна, бързо загрява, мога да регулирам темп., не залепва!!!
Plusi
удобство, изглажда малки гънки, парата е перфектна, има голям резервоар за вода и доста дълъг кабел
Mīnusi
няма недостатъци, които да ми пречат да я използвам
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4881/20 Парна ютия
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4881/20 Парна ютия
Gloryaaaa
19/06/2020
България
Страхотен продукт
Много съм доволнах,бързо загрява и изглажда перфектно
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4881/20 Парна ютия
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4881/20 Парна ютия