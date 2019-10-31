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3000 vati
50 g/min, 230 g papildu tvaiks
T-ionicGlide gludināšanas virsma
Autom. izsl. + aizs. pret apkaļķ.
Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Pārdomāti izstrādāts neslīdošs rokturis tvaika gludekļa augšpusē nodrošina vēl ērtāku gludināšanu.
Godalgas
4.6
no 5
36
Atsauksmes
85%
ieteica šo produktu
Nastianastia
31/10/2019
Україна
Відмінна праска!
Користуємось вже майже рік. Чудово працює, швидко нагрівається та швидко холодне після вимкнення.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4887/00 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4887/00 Парова праска
Lanakor
12/08/2019
Україна
Супер! Очень доволька покупкой
Мне нравится и мощьность и паровой удар! Гладит все идеально с первого раза даже лен!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4887/00 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4887/00 Парова праска
Олегович
04/07/2019
Україна
Рекомендую!)
Праска повністю задовільняє потреби сімї :швидко нагрівається, потужна сила парового удару, стстема самоочищення!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4887/00 Парова праска
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4887/00 Парова праска