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  • Perfekta gludināšana katru reizi
  • Perfekta gludināšana katru reizi
  • Perfekta gludināšana katru reizi
  • Perfekta gludināšana katru reizi
  • Perfekta gludināšana katru reizi

Izbeigta ražošana

Azur ProTvaika gludeklis

GC4887/30

4.6
| (36) Atsauksmes | 85% ieteica šo produktu

1 godalga

Perfekta gludināšana katru reizi
Azur Pro tvaika gludeklis ar jaudīgu tvaika padevi ļauj paveikt gludināšanas darbu ātri un perfektā kvalitātē. Ar īpaši labo slīdamību, lielāku ūdens tvertni un iebūvētu kaļķa tvertni gludināšana tagad ir viegla.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ātri izgludiniet krokas ar jaudīgu tvaika padevi

Perfekta gludināšana katru reizi

  • 3000 vati

  • 50 g/min, 230 g papildu tvaiks

  • T-ionicGlide gludināšanas virsma

  • Autom. izsl. + aizs. pret apkaļķ.

3000 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

3000 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Viegli satverams ērtai gludināšanai

Viegli satverams ērtai gludināšanai

Pārdomāti izstrādāts neslīdošs rokturis tvaika gludekļa augšpusē nodrošina vēl ērtāku gludināšanu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.6

no 5

36

Atsauksmes

85%

ieteica šo produktu

3

31/10/2019

Україна

Україна

Відмінна праска!

Користуємось вже майже рік. Чудово працює, швидко нагрівається та швидко холодне після вимкнення.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4887/00 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4887/00 Парова праска

12/08/2019

Україна

Україна

Супер! Очень доволька покупкой

Мне нравится и мощьность и паровой удар! Гладит все идеально с первого раза даже лен!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4887/00 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4887/00 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

Рекомендую!)

Праска повністю задовільняє потреби сімї :швидко нагрівається, потужна сила парового удару, стстема самоочищення!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4887/00 Парова праска

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Pro GC4887/00 Парова праска

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