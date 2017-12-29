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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron

Izbeigta ražošana

AzurTvaika gludeklis

GC4890/02

4.5

| (15) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu

1 godalga

2600 W jaudīgs gludināšanas rīks

Šim jaudīgajam Philips gludeklim ir visizturīgākā gludināšanas virsma. Nekas nevar saskrāpēt šo gludekli, kamēr tas gludi slīd pāri jūsu apģērbam. Jaudīgā papildu tvaika padeve garantē vieglu kroku izlīdzināšanu.

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Jaudīgs gludeklis ar lielāku tvaika padevi

2600 W jaudīgs gludināšanas rīks

  • Tvaiks 50 g/min;200 g papildu tvaiks

  • Anodilium gludināšanas virsma

  • Automātiska izslēgšanās

  • 2600 vati

Pret skrāpējumiem droša, īpaši izturīga Anodilium gludināšanas virsma

Pret skrāpējumiem droša, īpaši izturīga Anodilium gludināšanas virsma

Lieliska slīdamība, izturība pret skrāpējumiem, viegla tīrīšana, izcili izturīga!

Pretpilēšanas sistēma gludināšanas laikā pasargā Jūsu apģērbus no traipu veidošanās

Pretpilēšanas sistēma gludināšanas laikā pasargā Jūsu apģērbus no traipu veidošanās

Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.5

no 5

15

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

2
1

29/12/2017

Polska

Polska

Super! Świetna pomoc dla każdej pani domu

Żelazko dostałam 4 lata temu w prezencie ślubnym. Nigdy nie było z nim problemów, świetnie się nim prasuje.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4890/02

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4890/02

12/10/2015

Polska

Polska

Bardzo dobre żelazko

Żelazko Philips GC 2965/80, mam już od dwóch lat i jestem z niego bardzo zadowolony. Dobre wrażenie robi moc żelazka, a co za tym idzie jego możliwości w prasowaniu "opornych" materiałów. Moc sprawia również, że żelazko szybko się nagrzewa. Proces prasowania ułatwia też silny wyrzut pary. Zastrzeżeń do tego sprzętu nie miałbym żadnych, gdyby nie fakt, że na czarnym żelazku bardzo widać osad z kamienia, przez co wymaga ono częstych zabiegów kosmetycznych.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4890/02

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4890/02

12/10/2015

Polska

Polska

ten produkt jest niezastąpiony

żelazko służy mi już jakiś czas, jestem bardzo zadowolona, szybko się nagrzewa, ma dobry wyrzut pary,doskonale prasuje, polecam

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4890/02

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4890/02

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.