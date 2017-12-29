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Izbeigta ražošana
2600 W jaudīgs gludināšanas rīks
Šim jaudīgajam Philips gludeklim ir visizturīgākā gludināšanas virsma. Nekas nevar saskrāpēt šo gludekli, kamēr tas gludi slīd pāri jūsu apģērbam. Jaudīgā papildu tvaika padeve garantē vieglu kroku izlīdzināšanu.
Tvaiks 50 g/min;200 g papildu tvaiks
Anodilium gludināšanas virsma
Automātiska izslēgšanās
2600 vati
Lieliska slīdamība, izturība pret skrāpējumiem, viegla tīrīšana, izcili izturīga!
Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Godalgas
4.5
no 5
15
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
wielmirka
29/12/2017
Polska
Super! Świetna pomoc dla każdej pani domu
Żelazko dostałam 4 lata temu w prezencie ślubnym. Nigdy nie było z nim problemów, świetnie się nim prasuje.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4890/02
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4890/02
grzego79
12/10/2015
Polska
Bardzo dobre żelazko
Żelazko Philips GC 2965/80, mam już od dwóch lat i jestem z niego bardzo zadowolony. Dobre wrażenie robi moc żelazka, a co za tym idzie jego możliwości w prasowaniu "opornych" materiałów. Moc sprawia również, że żelazko szybko się nagrzewa. Proces prasowania ułatwia też silny wyrzut pary. Zastrzeżeń do tego sprzętu nie miałbym żadnych, gdyby nie fakt, że na czarnym żelazku bardzo widać osad z kamienia, przez co wymaga ono częstych zabiegów kosmetycznych.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4890/02
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4890/02
ania2812
12/10/2015
Polska
ten produkt jest niezastąpiony
żelazko służy mi już jakiś czas, jestem bardzo zadowolona, szybko się nagrzewa, ma dobry wyrzut pary,doskonale prasuje, polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4890/02
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4890/02