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  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākam lieliskam rezultātam*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākam lieliskam rezultātam*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākam lieliskam rezultātam*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākam lieliskam rezultātam*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākam lieliskam rezultātam*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākam lieliskam rezultātam*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākam lieliskam rezultātam*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākam lieliskam rezultātam*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākam lieliskam rezultātam*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākam lieliskam rezultātam*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākam lieliskam rezultātam*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākam lieliskam rezultātam*
  • Jaunas paaudzes gludeklis ātrākam lieliskam rezultātam*

Izbeigta ražošana

Azur AdvancedTvaika gludeklis ar OptimalTEMP tehnoloģiju

GC4932/20

5
| (41) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Jaunas paaudzes gludeklis ātrākam lieliskam rezultātam*
Gludini visu no džinsa līdz zīdam bez apdeguma riska*, pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, turklāt tagad tvaiks iekļūst līdz pat 20 % dziļāk audumā, nodrošinot ātrāku burzījumu likvidēšanu.*
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Garantēta gludināšana bez piededzināšanas

Jaunas paaudzes gludeklis ātrākam lieliskam rezultātam*

  • 2600 W

  • 50 g/min nepārtraukta tvaika

  • 220 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

OptimalTEMP: garantēta gludināšana bez piededzināšanas, bez iestatīšanas

OptimalTEMP: garantēta gludināšana bez piededzināšanas, bez iestatīšanas

Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt. Var gludināt visu no džinsiem līdz zīdam, no gultas veļas līdz kašmiram — droši un jebkurā secībā, negaidot temperatūras noregulēšanos un nešķirojot apģērbus. Philips tvaika gludekļi ar OptimalTEMP padara gludināšanu vieglāku un ātrāku, un tos pārbaudījuši neatkarīgi tekstila nozares eksperti.

2600 W ātrai uzkaršanai un jaudīgai veiktspējai

2600 W ātrai uzkaršanai un jaudīgai veiktspējai

Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu

Īpaši garš vads maksimālai sasniedzamībai

Īpaši garš vads maksimālai sasniedzamībai

Īpaši garš 3 metru kabelis nodrošina maksimālu sasniedzamību un ērtības.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

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5.0

no 5

41

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

03/07/2021

Україна

Україна

Якісно працює вже 16 місяців

Прекрасно виконує свої функції. Швидко розігрівається, поверхня не втратила своїх властивостей, зовнішній вигляд теж зберігається. Прекрасний варінат за свою ціну.

Plusi

Чудове співвідношення якості до ціни

Mīnusi

При вірних очікуваннях від виробу, недоліків немає

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

22/06/2021

Україна

Україна

Виріб має добри функціі

Ранее был подобный утюг от Филипс предыдущей серии, поэтому взял этой же марки с лучшими функциями. Товаром доволен, пользуюсь почти пол года. Рекомендую.

Plusi

Качественный и надежный продукт

Mīnusi

Короткий провод.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

18/11/2020

Україна

Україна

Отличный утюг

Много писать смысла нет. Это - утюг. И он - гладит. И хорошо гладит. И в утюге работают все заявленные функции. Всё )))

Plusi

Стоит своих денег.

Mīnusi

Нет

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

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Atrunas

  1. Visu veidu gludināmajiem audumiem

  2. Salīdzinājumā ar GC4910