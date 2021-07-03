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2600 W
50 g/min nepārtraukta tvaika
220 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt. Var gludināt visu no džinsiem līdz zīdam, no gultas veļas līdz kašmiram — droši un jebkurā secībā, negaidot temperatūras noregulēšanos un nešķirojot apģērbus. Philips tvaika gludekļi ar OptimalTEMP padara gludināšanu vieglāku un ātrāku, un tos pārbaudījuši neatkarīgi tekstila nozares eksperti.
Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu
Īpaši garš 3 metru kabelis nodrošina maksimālu sasniedzamību un ērtības.
Godalgas
5.0
no 5
41
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Svys
03/07/2021
Україна
Якісно працює вже 16 місяців
Прекрасно виконує свої функції. Швидко розігрівається, поверхня не втратила своїх властивостей, зовнішній вигляд теж зберігається. Прекрасний варінат за свою ціну.
Plusi
Чудове співвідношення якості до ціни
Mīnusi
При вірних очікуваннях від виробу, недоліків немає
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
ВиталийК
22/06/2021
Україна
Виріб має добри функціі
Ранее был подобный утюг от Филипс предыдущей серии, поэтому взял этой же марки с лучшими функциями. Товаром доволен, пользуюсь почти пол года. Рекомендую.
Plusi
Качественный и надежный продукт
Mīnusi
Короткий провод.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Dimonnn
18/11/2020
Україна
Отличный утюг
Много писать смысла нет. Это - утюг. И он - гладит. И хорошо гладит. И в утюге работают все заявленные функции. Всё )))
Plusi
Стоит своих денег.
Mīnusi
Нет
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Visu veidu gludināmajiem audumiem
Salīdzinājumā ar GC4910