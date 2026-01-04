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  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
  • Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

Azur EliteTvaika gludeklis ar OptimalTEMP tehnoloģiju

GC5039/30

1 godalga

Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis
Jaudīgs, inteliģents gludeklis ātrākai perfektu rezultātu sasniegšanai. Gludiniet visu no džinsiem līdz zīdam bez apdeguma riska, pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai. Progresīvais DynamiQ tvaika režīms nodrošina ideālu jaudīga tvaika apjomu, kad vien nepieciešams*
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Garantēta gludināšana bez piededzināšanas un inteliģenta tvaika padeve

Mūsu viedākais un jaudīgākais tvaika gludeklis

  • 3000 W

  • 75 g/min nepārtraukta tvaika

  • 260 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Advanced gludināšanas virsma

OptimalTEMP: garantēta gludināšana bez piededzināšanas, bez iestatīšanas

OptimalTEMP: garantēta gludināšana bez piededzināšanas, bez iestatīšanas

Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt. Var gludināt visu no džinsiem līdz zīdam, no gultas veļas līdz kašmiram — droši un jebkurā secībā, negaidot temperatūras noregulēšanos un nešķirojot apģērbus. Philips tvaika gludekļi ar OptimalTEMP padara gludināšanu vieglāku un ātrāku, un tos pārbaudījuši neatkarīgi tekstila nozares eksperti.

Režīms DynamiQ, inteliģenta tvaika padeve izcilam rezultātam

Režīms DynamiQ, inteliģenta tvaika padeve izcilam rezultātam

Pateicoties DynamiQ sensoram, tvaika gludekļos izmantotais progresīvākais kustību sensors precīzi zina, kā gludeklis kustas un kad tas stāv nekustīgi. Tvaika režīms DynamiQ automātiski nodrošina ideālu tvaika apjomu, kad vien tas gludinot nepieciešams, lai ātrāk sasniegtu lielisku rezultātu. Tvaika padeve tiek automātiski uzsākta, kad gludeklis kustas, un tiek pārtraukta, kad tas nekustas, nodrošinot maksimālu ērtību un gludināšanu bez piepūles.

Ērti tvaika režīmi: DynamiQ, MAX, IONIC un OFF

Ērti tvaika režīmi: DynamiQ, MAX, IONIC un OFF

Izvēlieties no vairākiem tvaika režīmiem. Režīms DynamiQ automātiski nodrošina ideālu tvaika apjomu, kad vien jums nepieciešams, režīms Max ātri likvidē visnoturīgākās krokas ar spēcīgu nepārtraukta tvaika padevi, tvaika režīms IONIC ar spēcīgiem tvaika impulsiem paredzēts higiēniskākai gludināšanai, savukārt režīms OFF ļauj izslēgt tvaika padevi.

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. Visa veida gludināmajiem audumiem

  2. Salīdzinājumā ar GC4910