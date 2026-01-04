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Izbeigta ražošana
GC5039/30
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
3000 W
75 g/min nepārtraukta tvaika
260 g papildu tvaiks
SteamGlide Advanced gludināšanas virsma
Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt. Var gludināt visu no džinsiem līdz zīdam, no gultas veļas līdz kašmiram — droši un jebkurā secībā, negaidot temperatūras noregulēšanos un nešķirojot apģērbus. Philips tvaika gludekļi ar OptimalTEMP padara gludināšanu vieglāku un ātrāku, un tos pārbaudījuši neatkarīgi tekstila nozares eksperti.
Pateicoties DynamiQ sensoram, tvaika gludekļos izmantotais progresīvākais kustību sensors precīzi zina, kā gludeklis kustas un kad tas stāv nekustīgi. Tvaika režīms DynamiQ automātiski nodrošina ideālu tvaika apjomu, kad vien tas gludinot nepieciešams, lai ātrāk sasniegtu lielisku rezultātu. Tvaika padeve tiek automātiski uzsākta, kad gludeklis kustas, un tiek pārtraukta, kad tas nekustas, nodrošinot maksimālu ērtību un gludināšanu bez piepūles.
Izvēlieties no vairākiem tvaika režīmiem. Režīms DynamiQ automātiski nodrošina ideālu tvaika apjomu, kad vien jums nepieciešams, režīms Max ātri likvidē visnoturīgākās krokas ar spēcīgu nepārtraukta tvaika padevi, tvaika režīms IONIC ar spēcīgiem tvaika impulsiem paredzēts higiēniskākai gludināšanai, savukārt režīms OFF ļauj izslēgt tvaika padevi.
Godalgas
Atsauksmes
Visa veida gludināmajiem audumiem
Salīdzinājumā ar GC4910