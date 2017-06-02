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  • Standard Product Photo Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Main in-use photograph Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Product with Accessory Photograph Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Essence Garment Steamer

Izbeigta ražošana

ClearTouch EssenceApģērbu tvaicētājs

GC535/35

4.2

| (9) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu

1 godalga

Atsvaidziniet smalkas drēbes ar iecienītajiem aromātiem

Jaunais ClearTouch Essence piesūcina apģērbu ar jūsu iecienīto aromātu. Ielejiet smaržas MyEssence aromāta vāciņā, un tvaiks piesūcina jūsu apģērbu ar svaigu aromātu, lai tos varētu atsvaidzināt bez mazgāšanas vai tīrīšanas.

Skatīt visas priekšrocības

Ar MyEssence aromātu vāciņu

Atsvaidziniet smalkas drēbes ar iecienītajiem aromātiem

  • 2000 W

  • MyEssence aromāta vāciņš

  • Hang&Lock

Tvaiks piesūcina apģērbu ar jūsu iecienīto aromātu

Tvaiks piesūcina apģērbu ar jūsu iecienīto aromātu

Jaudīgs tvaiks piesūcina apģērbu ar jūsu iecienīto aromātu, pateicoties MyEssence aromāta vāciņam.

Īpaši jaudīgs tvaiks

Īpaši jaudīgs tvaiks

No sprauslām izplūst jaudīgs tvaiks, kas sniedz iespēju likvidēt krokas tikai ar dažām kustībām.

Likvidē cigarešu, ēdiena un ķermeņa smaržas

Likvidē cigarešu, ēdiena un ķermeņa smaržas

Jaudīgs tvaiks likvidē cigarešu, ēdiena un ķermeņa smaržas.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.2

no 5

9

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

2

02/06/2017

Polska

Polska

Prasowanie nigdy nie było tak proste!!!

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Miałam przyjemność przez 14 dni testować ten produkt. Przyznam szczerze, że nie mogłam się doczekać, aż dotrze przesyłka kurierska. Na początku, gdy otworzyłam paczkę i zobaczyłam kilka osobnych elementów, aż złapałam się za głowę, myśląc, że ciężko będzie złożyć wszystko w całość. Ale jak się okazało w 2 minutki parownica gotowa była do działania. Jestem mega zaskoczona z łatwości użytkowania i efektów prasowania. Odświeżanie ubrań nigdy dotąd nie było tak proste! Długi drążek na którym wieszasz ubranie (zawieszone na wieszaku) sprawia, że zaledwie paroma ruchami Twoje ubranie staje się gładkie. Nic się nie mnie. Od tej pory prasowanie koszul, które do tej pory było moją zmorą - od teraz stało się super zabawą! Dodatkowo parownica Philips Clear Touch posiada osobny zbiorniczek do którego możesz dodać kilka kropel swoich ulubionych perfum. Dzięki temu Twoje obrania nie tylko są odświeżone, ale również uzyskują Twój ulubiony zapach. Urządzenie to posiada bardzo duży wyrzut pary przez co radzi sobie nawet z uporczywymi zagnieceniami. To nie wszystko - para pochodząca z urządzenie jest bardzo gorąca, ale Wy nie musicie się tym martwić, bo w zestawie otrzymujecie rękawicę ochronną. Mnie oczarowała ta parownica. Jest to świetne urządzenie i szczerze polecam. Nie zawiodłam się i nie wyobrażam sobie mojego życia bez tego urządzenia. Na szczęście od dzisiaj jestem szczęśliwą właścicielką steamera marki Philips! POLECAM!!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ClearTouch Essence GC535/35 Stojący steamer/parownica do ubrań

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ClearTouch Essence GC535/35 Stojący steamer/parownica do ubrań

02/06/2017

Polska

Polska

Produkt z wieloma zaletami

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] [Employee of philipsglobal] Steamer jest świetnym urządzeniem, które ułatwia codzienność i w szybki sposób odświeża i prasuje ubrania. Jak musiałem szybko wyjść to w krótkim czasie doprowadził moje ubrania do idealnego stanu. Dzięki niemu nie muszę gimnastykować się z żelazkiem, co jest mega plusem. Zdecydowanie polecam!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ClearTouch Essence GC535/35 Stojący steamer/parownica do ubrań

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ClearTouch Essence GC535/35 Stojący steamer/parownica do ubrań

30/05/2017

Polska

Polska

Ideał

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Bezpieczny sposób na wyprasowanie i odświeżenie nie tylko tkanin ;)Dziś odświeżyłam pościel z merynosa i materace piankowe.Jakież było moje zdziwienie,gdy materace powróciły do pierwotnego kształtu.Poza tym Stymer idealnie rozprasowuje skomplikowane falbany,radzi sobie z wyprasowaniem miejsc trudno dostępnych zwykłym żelazkiem czyli np.między cekinami i koralikami.Nie powoduje błyszczenia tkaniny ,świetnie zaprasowuje kanty spodni a dzięki nasadce zapachowej szybko możemy pozbyć sie zapachu np.dymu papierosowego.Ubranie pozostaje czyste,odświeżone i bez zagnieceń niczym prosto z pralni.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ClearTouch Essence GC535/35 Stojący steamer/parownica do ubrań

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ClearTouch Essence GC535/35 Stojący steamer/parownica do ubrań

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pēc 8 minūtes ilgas tvaicēšanas.