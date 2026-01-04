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GC6440/02
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ECO
Divkāršojiet gludināšanas ātrumu ar tvaiku. Tvaika spiediens dziļi iekļūst audumā, padarot gludināšanu ātru un vienkāršu pat sarežģīti gludināmu audumu gadījumā.
Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Unikālā tehnoloģija Philips tvaika ģeneratora gludeklī rada jaudīgāku tvaiku, lai padarītu gludināšanu vieglāku, labāku un ātrāku.
Ergonomiskais gludekļa dizains nodrošina ērtu gludināšanu, samazinot locītavas piepūli. Uz augšu vērstais slīpais rokturis nodrošina dabisku pozu, samazinot piepūli gludināšanas laikā. Gludekļa dizains novērš atkārtotas kustības, kas rodas, novietojot gludekli uz pamatnes. Gludeklis ir viegls (1,2 kg) vienkāršai un komfortablai gludināšanai.
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