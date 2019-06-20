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  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
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  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
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  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*

Izbeigta ražošana

PerfectCare VivaGludināšanas sistēma

GC7057/20

5
| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
Philips gludināšanas sistēma nodrošina ātrāku un vieglāku gludināšanas pieredzi. Gludiniet savus audumus bez temperatūras regulēšanas, pateicoties revolucionārajai OptimalTEMP tehnoloģijai.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

nav jāveic temperatūras iestatīšana

Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*

  • Maks. 6 bāru sūkņa spiediens

  • Papildu tvaiks līdz 340 g

  • 2 l ūdens tvertne

  • Kompakts dizains

Jaudīgs tvaiks efektīvai kroku likvidēšanai

Jaudīgs tvaiks efektīvai kroku likvidēšanai

Ar šo revolucionāro tehnoloģiju jūs varat gludināt īpaši ātri. Jaudīgs nepārtraukts tvaiks uzveic pat grūti izgludināmas krokas, un pat biezāki audumi tiek izgludināti viegli un ātri. Turklāt ir iespējams izmantot papildu tvaika funkciju, kas ir perfekti piemērota vertikālai tvaicēšanai vai grūti izgludināmām krokām.

Gludiniet džinsus vai zīdu bez temperatūras regulēšanas

Gludiniet džinsus vai zīdu bez temperatūras regulēšanas

Ar OptimalTEMP tehnoloģiju jums vairs nav jātērē laiks temperatūras regulēšanai, nogaidīšanai, līdz temperatūra noregulējas, vai apģērbu šķirošanai. Ar perfekto temperatūras un nepārtrauktas spēcīgas tvaika padeves kombināciju bez apdedzināšanas gludiniet gan džinsa, gan zīda audumus.

Droša karstas gludināšanas virsmas atstāšana uz gludināmā dēļa

Droša karstas gludināšanas virsmas atstāšana uz gludināmā dēļa

Inovatīvā OptimalTEMP tehnoloģija nodrošina gludināšanu bez apdedzināšanas jebkuram audumam, ko drīkst gludināt. Šī tehnoloģija ne tikai garantē drošību gludināšanas laikā, jūs varat arī atstāt karstu gludekļa gludināšanas virsmu uz kokvilnas gludināmā dēļa, to nebojājot. Tā palīdz samazināt slodzi plaukstas pamatnei, jo jums nevajag tik bieži celt gludekli, lai novietotu uz pamatnes vai noceltu no tās.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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5.0

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

20/06/2019

Україна

Україна

супер крутий парогенератор

Придбала парогенератор близько 3 міс назад. Сказати, що покупкою задоволена - нічого не сказати! Довго обирала і нарешті визначилася. Коли кур"єр доставив додому перше здивував розмір - хоч резервуар для води на 2 л, а виглядає досить компакто і багато місця не займає. У використанні досить простий, ефективно відпарює від тонких до товстих тканин. Використовую для прасування домашніх речей, а також і для відпарювання швів (багато шию і є над чим постояти). Цей парогенератор економить і час, адже пропарює з двох сторін одночасно (особливо якщо річ з тонкої тканини), і сили (мінімус зусиль і гора речей перепрасована). Уже порекомендувала двом подругам ;-)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор

26/08/2019

България

България

Прекрасен уред

Направи гладенето приятно и лесно. Уреда е много лек.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

05/06/2019

България

България

Супер е!

Много съм доволна! Голям резервоар,лесна употреба и изключителни резултати в гладенето. Препоръчвам горещо

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar Philips tvaika gludekli EasySpeed