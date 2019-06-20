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Maks. 6 bāru sūkņa spiediens
Papildu tvaiks līdz 340 g
2 l ūdens tvertne
Kompakts dizains
Ar šo revolucionāro tehnoloģiju jūs varat gludināt īpaši ātri. Jaudīgs nepārtraukts tvaiks uzveic pat grūti izgludināmas krokas, un pat biezāki audumi tiek izgludināti viegli un ātri. Turklāt ir iespējams izmantot papildu tvaika funkciju, kas ir perfekti piemērota vertikālai tvaicēšanai vai grūti izgludināmām krokām.
Ar OptimalTEMP tehnoloģiju jums vairs nav jātērē laiks temperatūras regulēšanai, nogaidīšanai, līdz temperatūra noregulējas, vai apģērbu šķirošanai. Ar perfekto temperatūras un nepārtrauktas spēcīgas tvaika padeves kombināciju bez apdedzināšanas gludiniet gan džinsa, gan zīda audumus.
Inovatīvā OptimalTEMP tehnoloģija nodrošina gludināšanu bez apdedzināšanas jebkuram audumam, ko drīkst gludināt. Šī tehnoloģija ne tikai garantē drošību gludināšanas laikā, jūs varat arī atstāt karstu gludekļa gludināšanas virsmu uz kokvilnas gludināmā dēļa, to nebojājot. Tā palīdz samazināt slodzi plaukstas pamatnei, jo jums nevajag tik bieži celt gludekli, lai novietotu uz pamatnes vai noceltu no tās.
5.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Oksana85
20/06/2019
Україна
супер крутий парогенератор
Придбала парогенератор близько 3 міс назад. Сказати, що покупкою задоволена - нічого не сказати! Довго обирала і нарешті визначилася. Коли кур"єр доставив додому перше здивував розмір - хоч резервуар для води на 2 л, а виглядає досить компакто і багато місця не займає. У використанні досить простий, ефективно відпарює від тонких до товстих тканин. Використовую для прасування домашніх речей, а також і для відпарювання швів (багато шию і є над чим постояти). Цей парогенератор економить і час, адже пропарює з двох сторін одночасно (особливо якщо річ з тонкої тканини), і сили (мінімус зусиль і гора речей перепрасована). Уже порекомендувала двом подругам ;-)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор
radi77
26/08/2019
България
Прекрасен уред
Направи гладенето приятно и лесно. Уреда е много лек.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Donika82
05/06/2019
България
Супер е!
Много съм доволна! Голям резервоар,лесна употреба и изключителни резултати в гладенето. Препоръчвам горещо
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Salīdzinājumā ar Philips tvaika gludekli EasySpeed