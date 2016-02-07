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Gludeklis sver tikai 1,2 kg, padarot gludināšanu vieglu, bez piepūles
SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma jūsu tvaika gludeklim. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem, gluda virsma, un to ir viegli notīrīt.
Šīs sistēmas gludeklis ir gatavs lietošanai ātrāk nekā 2 minūtēs.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
AdamL1
07/02/2016
Polska
Polecam
Łatwość obsługi dla każdego.Praktycznie samo prasuje.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7300 series GC7320 Generator pary pod ciśnieniem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7300 series GC7320 Generator pary pod ciśnieniem