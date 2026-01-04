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Izbeigta ražošana
GC7330/02
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Regulējama tvaika padeve
Divkāršojiet gludināšanas ātrumu ar tvaiku. Tvaika spiediens dziļi iekļūst audumā, padarot gludināšanu ātru un vienkāršu pat sarežģīti gludināmu audumu gadījumā.
Gludeklis sver tikai 1,2 kg, padarot gludināšanu vieglu, bez piepūles
SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma jūsu tvaika gludeklim. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem, gluda virsma, un to ir viegli notīrīt.
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