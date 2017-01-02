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4,5 bāri
ECO
150 g papildu tvaiks
Divkāršojiet gludināšanas ātrumu ar tvaiku. Tvaika spiediens dziļi iekļūst audumā, padarot gludināšanu ātru un vienkāršu pat sarežģīti gludināmu audumu gadījumā.
Gludekļa 150 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.
Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Philips gludekļa ar tvaika staciju unikālā tehnoloģija rada jaudīgāku tvaiku, lai padarītu gludināšanu vieglāku, labāku un ātrāku.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Viktor
02/01/2017
Slovenija
Odličen!
Postaja je odlična brez pripomb! Odličen je tudi starejši model serija 7400.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7400 series GC7430/02 Sistemski likalnik pod pritiskom
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7400 series GC7430/02 Sistemski likalnik pod pritiskom